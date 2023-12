Die Korrektur beim Bitcoin setzt sich auch zur Wochenmitte fort. Am Mittwochmorgen notiert er auf 24-Stunden-Sicht rund 1,5 Prozent tiefer und ringt damit nun um die 41.000-Dollar-Marke. Auch wenn der jüngste Rücksetzer dabei als gesunde Konsolidierung und Kaufchance gewertet wird, dürften viele Investoren zunächst noch den Fed-Entscheid abwarten.Vor dem Zinsentscheid der Fed und der anschließenden Pressekonferenz mit Notenbankchef Jerome Powell am heutigen Mittwochabend herrscht auch am Kryptomarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...