FRANKFURT (Dow Jones)--Vorstand und Aufsichtsrat von Telefonica Deutschland haben den Aktionären des deutschen Mobilfunkanbieters die Annahme des Übernahmeangebots des spanischen Mutterkonzerns empfohlen. Vorstand und Aufsichtsrat hielten das Angebot aus finanzieller Sicht für angemessen, heißt es in einer Stellungnahme. Die spanische Telefonica SA bietet 2,35 Euro je Telefonica-Deutschland-Aktie. Die Frist für die Annahme des Angebots hat am 5. Dezember begonnen und endet voraussichtlich am 17. Januar.

