Wiesbaden (ots) -Von Osteopathinnen und Osteopathen für Patienten geschrieben: "Osteopathie rund um den Kopf" - in der neuesten Ausgabe des Patientenmagazins dreht sich alles um die Möglichkeiten der Osteopathie bei Kopfschmerzen, Migräne, Problemen der Halswirbelsäule und Kaufunktionsstörungen. Auch Studien, passende App- und Buchtipps sowie eine Meditationsanleitung begleiten die Leserinnen und Leser in patientengerechter Sprache.Mitglieder des Verbandes der Osteopathen Deutschland (VOD) e.V. können "Osteopathie - das Praxismagazin" im geschützten Bereich der Website www.osteopathie.de zum Selbstkostenpreis bestellen und in den Praxen für ihre Patientinnen und Patienten auslegen. Informationen unter Tel. 0611/ 5808975-0.Mittlerweile wurden insgesamt schon knapp 260.000 Exemplare von "Osteopathie - das Praxismagazin" verkauft. 13 Ausgaben zu Themen wie beispielweise "Osteopathie und Sport", "Osteopathie im Alter", "Osteopathie in der Schwangerschaft", "Osteopathie für Säuglinge und Kinder", "Osteopathie für Herz, Lunge und Zwerchfell" oder "Osteopathie rund um den Fuß" informieren leicht verständlich über die komplexen Zusammenhänge im menschlichen Körper und die Arbeitsweise und Chancen der ganzheitlichen Medizin. Seit 2015 verlegt der Verband der Osteopathen das Patientenmagazin und trägt dadurch dazu bei, Menschen die Osteopathie näher zu bringen.Gut zu wissen:Osteopathie ist eine eigenständige, ganzheitliche Form der Medizin, in der Diagnostik und Behandlung mit den Händen erfolgen. Osteopathie geht dabei den Ursachen von Beschwerden auf den Grund und behandelt den Menschen in seiner Gesamtheit. Osteopathie ist bei vielen Krankheiten sinnvoll und behandelt vorbeugend.Hintergrund:Als erster und mit bundesweit mehr als 6.000 Mitgliedern größter Berufsverband setzt sich der VOD für Patientensicherheit und Verbraucherschutz ein. Der VOD e.V. fordert hierfür eine berufsgesetzliche Regelung und die Schaffung des eigenständigen Berufs des Osteopathen auf qualitativ höchstem Niveau. Er klärt über die Osteopathie auf, informiert sachlich und neutral, fördert Forschungsprojekte und betreibt Qualitätssicherung im Interesse der Patienten. Darüber hinaus vermittelt der VOD hoch qualifizierte Osteopathen. Über 2 Millionen Besucher informieren sich jedes Jahr auf osteopathie.de. Fast 100 gesetzliche Krankenkassen bezuschussen Osteopathie.Weitere Informationen:Verband der Osteopathen Deutschland e.V.Wilhelmstraße 4265183 WiesbadenTelefon: 0 611 / 5808975 - 0info@osteopathie.dewww.osteopathie.dePressekontakt:Michaela WehrTel. 0 15 20 / 2 14 71 05presse@osteopathie.deOriginal-Content von: Verband der Osteopathen Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79623/5671095