Auch 15 Jahre nachdem sie ihre Weltkarriere als Eiskunstläuferin beendet hat, spürt Katarina Witt weiter viel Druck. "Von nüscht kommt nüscht, ist immer noch mein verflixtes Motto", sagt sie im GALA-Interview (EVT 14. Dezember). "Ich habe das Gefühl, zunächst meine Verpflichtungen abarbeiten zu müssen, und erst dann kommt der Rest. Ich stehe hinter mir selbst mit der Peitsche. Ich würde mir wünschen, ich könnte die Peitsche mal zur Seite legen. Ich würde gerne lernen, auch mal loszulassen." Immerhin belohnt sich die 58-Jährige, die seit vier Jahren ein eigenes Sportstudio in Potsdam führt, inzwischen nach langen Arbeitstagen. Ihre Favoriten: "Spannende TV-Serien, die ich am liebsten am Stück schaue, oder Essen gehen, gemütlich im Freundeskreis. Es gibt einen Italiener in Potsdam, da kenne ich die Karte mittlerweile auswendig."



