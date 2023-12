HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Aixtron nach zuletzt starker Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 34,00 auf 36,50 Euro angehoben. Analyst Malte Schaumann blickt zwar weiterhin durchaus positiv auf das Unternehmen, sieht aber nicht mehr ausreichend Kurspotenzial. Die kurzfristige Nachrichtenlage dürfte nicht ausreichen, um die Kursrally weiter anzutreiben, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2023 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0WMPJ6

