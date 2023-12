Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwochmorgen ein wenig bewegter Handelstag ab. Der DAX legte zum Handelsstart um 0,1 Prozent auf 16.812 Punkte zu. Damit rückt das bisherige Rekordhoch bei 16.837 Zähler erneut in greifbare Nähe. Folgende Themen könnten die Kursentwicklung zur Wochenmitte beeinflussen.1. US-Märkte setzen Rally fort Die US-Aktienmärkte zeigten am Dienstag trotz wirtschaftlicher ...

