Die Zeichen stehen bei Inditex auf Wachstum. In den ersten neun Monaten des Jahres fuhr der Konzern deutlich mehr Gewinn ein. Dabei machte die Top-Marke Zara kürzlich noch mit Negativschlagzeilen rund um einen Werbeskandal auf sich aufmerksam. An der Börse kommen die Ergebnisse im frühen Handel aber gut an. Inditex konnte in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 ein Umsatzplus von elf Prozent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...