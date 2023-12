München (ots) -Hydvisor, Profas Energy und P3 werden ab Januar 2024 ihre Kräfte bündeln und ihr Geschäft erweitern.Wir sind auf Energie- und Wasserstoffberatung spezialisiert und stellen unseren Kunden ein umfangreiches Spektrum an Lösungen zur Verfügung. Dabei greifen wir auf unser tiefgreifendes Fachwissen aus den Bereichen Energiebranche und Industrialisierung in der Automobilindustrie zurück.Unser umfassendes Wissen, rund um die Themen Energie- und Wasserstoffsysteme verschafft uns einen einzigartigen Vorteil bei der Vernetzung von Sektoren in der Energiewirtschaft.Unser Kollektiv setzt sich aus zielorientierten Fachleuten zusammen, die interdisziplinäres Know-how und fundierte Strategie- und Prozesskompetenzen einbringen. Wir sind stolz auf unsere systemische Denk- und Handlungsweise, die durch einen hervorragenden akademischen Hintergrund und weitreichende Erfahrung in der Industrie gestützt wird. Innerhalb unseres eng vernetzten, europaweiten Netzwerks in Industrie, Finanzsektor, Behörden und Verbänden, erarbeiten wir branchenübergreifende Lösungen basierend auf echten Daten und digitalen Modellen.Unsere Expertise im Technologiemanagement, in millionenschweren Projekten und in der Umsetzung stärkt unser Portfolio zusätzlich.Stimmen aus dem Unternehmen:"Die Energiewende ist unser Revier: Rund um den Bereich Wasserstoffwirtschaft wird in rekordverdächtigen Höhen investiert. Mit unserer Expertise und unserer umfassenden Erfahrung sind wir gemeinsam optimal aufgestellt, um der Partner Ihrer Wahl zu werden." - Armin Schnettler, MD Profas Energy Consult"Die kulturelle Übereinstimmung unserer Unternehmen wird einen Mehrwert schaffen! Ich freue mich sehr auf das gemeinsame 'Business as unusual!'" - Natalia Westhäuser, CEO Profas Energy Consult"Unsere umfangreiche Expertise in der Automobilbranche und unsere Stärke im Bereich E-Mobilität, gepaart mit tiefgehendem Wissen im Energiebereich, bildet eine hervorragende Mischung. Zusammen werden wir unseren Kunden bei den Herausforderungen der Energiewende den größtmöglichen Vorteil bieten." - Markus Hackmann, MD P3 Consulting"Mit unserer industriellen und technologischen Expertise sowie unseren Stärken in den Sektoren Energie und Mobilität, stellt unsere deutsch-französische Initiative die ideale Ergänzung dar, um die Komplexität und die Herausforderungen der Energiewende zu bewältigen und bei der Realisierung Ihrer Projekte zu helfen." - Louis Sentis, Präsident HydvisorFreuen Sie sich auf weitere Neuigkeiten und Updates zu unserer "Business as unusual"-Reise!Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder Geschäftsanfragen: energysolutions@p3-group.comPressekontakt:Lennart KnorrWilhelm-Wagenfeld-Str. 2280807 MünchenPhone: +49 1733854236Url: p3-group.comOriginal-Content von: P3 Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170232/5671216