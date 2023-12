LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieunternehmen in der Eurozone haben im Oktober erneut weniger produziert. Die Herstellung sank im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Der Rückgang folgt auf ein Minus von revidiert 1,0 (bisher 1,1) Prozent im Vormonat. Analysten hatten aktuell einen Rückgang erwartet, im Schnitt aber lediglich mit minus 0,3 Prozent gerechnet.

Schwach entwickelte sich die Herstellung von Investitions-, Vorleistungs- und Verbrauchsgütern, die jeweils zurückging. Die Energieproduktion stieg dagegen an.

Im Jahresvergleich ging die gesamte Produktion um 6,6 Prozent zurück. In dieser Betrachtung sinkt die Herstellung seit mehreren Monaten./bgf/mis