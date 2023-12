DJ Teamviewer investiert in Unternehmen für Fertigungsanalytik- und IoT-Software

FRANKFURT (Dow Jones)--Teamviewer hat in die Unternehmen Sight Machine und Cybus investiert. Das finanzielles Engagement des im MDAX und TecDAX notierten Software-Unternehmens liegt nach eigenen Angaben im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Das US-Unternehmen Sight Machine, ein zertifiziertes Partnerunternehmen von Microsoft, bietet laut Teamviewer eine Plattform an, die Daten aus der industriellen Produktion sammelt, strukturiert und analysiert. Das deutsche Software-Unternehmen Cybus ist auf industrielle IoT-Lösungen für große Produktionsumgebungen spezialisiert.

Teamviewer bezeichnete seine Investitionen in Sight Machine und Cybus als wichtigen Meilenstein für die Entwicklung hin zu einem führenden Anbieter von Unternehmenssoftware an der Schnittstelle von Fertigungsinfrastruktur, IT-Systemen sowie Datenanalyse. CEO Oliver Steil erklärte, für Teamviewer sei es ein logischer nächster Schritt, in die Digitalisierung der Fertigung und die Vernetzung von Fabriken zu investieren. "Gemeinsam mit Sight Machine und Cybus werden wir die Entwicklung von Lösungen für die Smart Factory weiter vorantreiben und Teamviewer als Treiber bei der Gestaltung der Zukunft der industriellen Digitalisierung positionieren."

