EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Expansion

DEAG führt internationalen Expansionskurs erfolgreich fort und erschließt den Rock/Pop-Veranstaltungsmarkt in Spanien



13.12.2023 / 11:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

DEAG führt internationalen Expansionskurs erfolgreich fort und erschließt den Rock/Pop-Veranstaltungsmarkt in Spanien

Berlin, 13. Dezember 2023 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") baut ihre gute Position im europäischen Live-Entertainment-Markt weiter aus. Die DEAG tritt nun in den spanischen Rock/Pop-Markt ein und hat die 100%ige Tochtergesellschaft "Get Rock Live, S.L." gegründet, in der die spanischen Geschäftsaktivitäten gebündelt werden. Erste Veranstaltungen sind für das Geschäftsjahr 2024 und 2025 geplant. Es ist geplant, etwa 100 Veranstaltungen durchzuführen. Mit der Ausweitung der Geschäftsaktivitäten in Spanien ergeben sich für die DEAG Synergieeffekte insbesondere für das Live-Entertainment- und Ticketing-Geschäft. Erfolgreiche Events, auch aus dem Family Entertainment, die die DEAG in ihren bisherigen Ländermärkten veranstaltet hat, sollen nun auch in Spanien angeboten werden. Ferner werden Synergieeffekte bei der Entwicklung neuer Formate und neuer Standorte in Spanien erwartet. In Spanien hat die DEAG bereits sehr gute Erfahrungen mit Christmas-Garden-Standorten in Barcelona, Madrid, Málaga und Valencia gemacht.

In exklusiver Zusammenarbeit mit Pierre Sabbag wird die neue Tochtergesellschaft am Standort Barcelona aufgebaut. Sabbag verfügt über langjährige Erfahrung im Musikbusiness und ist erfolgreicher Promoter und Veranstalter von Konzerten und Events mit spanischen und internationalen Künstlern. In der Vergangenheit organisierte er Konzerte mit Alice Cooper, Kiss, Ozzy Osbourne, Scorpions, Aerosmith und Iron Maiden und arbeitet seit Jahren mit spanischen Rockgrößen wie Extremoduro oder Marea zusammen.

Ergänzt wird die Expertise der spanischen Tochtergesellschaft mit Inma Sepulveda. Sepulveda ist seit über 20 Jahren in der Produktion und Durchführung von Großveranstaltungen tätig und hat ein breites Netzwerk mit Kontakten zu Promotern und Konzertveranstaltern in ganz Europa.

Detlef Kornett, Vorstandsmitglied der DEAG: "Die DEAG expandiert erfolgreich weiter. Spanien ist ein hochspannender Markt, der uns großes Wachstumspotenzial bietet. Wir werden unser Veranstaltungs- und Event-Portfolio in den kommenden Monaten und Jahren sukzessive ausbauen und Besuchern hunderte Konzerte mit erstklassigem Entertainment bieten und zusätzliches Geschäft für die DEAG-Gruppe generieren."

Pierre Sabbag: "Die DEAG ist international hervorragend aufgestellt. Wir wollen Konzerte und Events noch größer und internationaler positionieren. Ich freue mich sehr auf die vereinbarte Zusammenarbeit."

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment, produziert und promotet Live-Events aller Genres und Größenordnungen in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 22 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland, Dänemark und Spanien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events.

Gegründet 1978 in Berlin, zählen heute die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment, Spoken Word & Literary Events, Arts+Exhibitions und das Ticketing zu den Kerngeschäftsfeldern der DEAG. Live Entertainment für alle Generationen inklusive Arts+Exhibitions sind wichtige Bausteine für die Weiterentwicklung des DEAG-eigenen Content.

Für rund 6.000 Veranstaltungen werden jährlich über 10 Mio. Tickets für eigenen und Dritt-Content umgesetzt - ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die konzerneigenen E-Commerce-Plattformen myticket .de , myticket.at , myticket.co.uk , gigantic.com und tickets.ie .

Die DEAG ist damit hervorragend für weiteres Wachstum positioniert.



Investor & Public Relations

Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: 0049 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de

13.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com