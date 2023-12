FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS RWS HOLDINGS PLC PRICE TARGET TO 320 (465) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 340 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 350 (335) PENCE - 'OVERWEIGHT' - EXANE BNP CUTS SHELL TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - GOLDMAN CUTS BP PRICE TARGET TO 620 (640) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SHELL PRICE TARGET TO 40 (41) EUR - 'BUY' - HSBC CUTS ANGLO AMERICAN TO 'HOLD' - PRICE TARGET 1800 PENCE - HSBC CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 255 (380) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1650 (1800) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 106 (130) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1160 (1210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WPP TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 850 (1170) PENCE - JPMORGAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 840 (780) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES JD SPORTS FASHION TARGET TO 211 (210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 3770 (3220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES PARAGON GROUP TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 850 (700) PENCE - SOCGEN RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 14764 (12834) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2400 (2500) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 500 (520) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 205 (215) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1300 (1330) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 2300 (2200) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 135 (130) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5900 (5200) PENCE - 'NEUTRAL'



