Die Partnerschaft wird die Exzellenz der Krebsforschung von Gustave Roussy und die fünf Jahrzehnte lange Erfahrung von Sofinnova bei der Investition in Frühphasen-Innovationen in den Biowissenschaften nutzen

Die Allianz ist ein integraler Bestandteil der neu gestarteten Sofinnova Biovelocita Strategie, einer bahnbrechenden Initiative zur Förderung von Innovationen in Europa

Sofinnova Partners ("Sofinnova"), eine führende europäische Risikokapitalgesellschaft für Biowissenschaften mit Sitz in Paris, London und Mailand, und Gustave Roussy, Europas führendes Krebszentrum und das viertgrößte der Welt, gaben heute den Beginn einer strategischen Zusammenarbeitim Rahmen von Sofinnova Biovelocita bekannt, der ersten paneuropäischen Investitionsstrategie, die sich der Gründung und Beschleunigung von Biotech-Startups widmet.

Die Allianz wird Onkologie-Startups, die aus der integrierten Forschung von Gustave Roussy hervorgehen, beschleunigen und ihre einzigartigen Stärken zusammenführen, um das Wachstum innovativer Onkologie-Biotech-Startups zu fördern. Das Ziel der Partnerschaft ist es, ein robustes Ökosystem für Startups aufzubauen, indem sie die hochmodernen Krebsforschungskapazitäten von Gustave Roussy und die unübertroffene Expertise von Sofinnova bei der Unternehmensgründung nutzt.

Graziano Seghezzi, Managing Partner von Sofinnova Partners, sagte: "Gustave Roussy ist ein europäisches Kraftpaket in der Onkologie, das sich nahtlos in Sofinnova Biovelocita, unsere neu eingeführte Biotech-Beschleunigungsstrategie, einfügt. Diese Allianz bekräftigt unser Engagement für die Förderung eines florierenden französischen Biotech-Ökosystems."

Prof. Fabrice Barlesi, General Director von Gustave Roussy und CEO von Gustave Roussy Transfert, sagte: "Gustave Roussy und Sofinnova werden zusammenarbeiten, um in Projekte zu investieren, die sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuer Moleküle und innovativer Technologien konzentrieren, die von Gustave Roussy geleitet oder initiiert werden. Die Expertise von Sofinnova bei der Beschleunigung innovativer Startups passt perfekt zu der Fähigkeit von Gustave Roussy Transfert, neue Innovationen aus dem Herzen des Ökosystems von Gustave Roussy zu beziehen und zu unterstützen. Gemeinsam schaffen wir die Voraussetzungen für bahnbrechende Durchbrüche und wir sehen einen Horizont, an dem bahnbrechende Krebsforschung nahtlos in Lösungen umgesetzt wird, die die Patientenversorgung weltweit neu definieren können."

Sofinnova Biovelocita verfolgt ein einzigartiges Innovationsmodell, das ganz auf die Gründung und Beschleunigung von Biotech-Startups in Europa ausgerichtet ist. Es zeichnet sich durch die Qualität der Forschungseinrichtungen aus, mit denen es zusammenarbeitet, sowie durch die Erfahrung und das Kaliber seiner Partner, die die von ihnen unterstützten Unternehmen nicht nur finanzieren, sondern auch gründen und betreiben. Das Team von Sofinnova Biovelocita wird eng mit den besten Universitäten und Forschungseinrichtungen in Europa zusammenarbeiten, um die vielversprechendsten wissenschaftlichen Durchbrüche zu finden.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 hat Gustave Roussy Transfert, die Tochtergesellschaft von Gustave Roussy, die sich der Entwicklung und dem Transfer von Technologien widmet, jede unternehmerische Initiative unterstützt, die aus dem Institut hervorgegangen ist. Gustave Roussy Transfert besitzt heute ein Portfolio von 15 Unternehmen in so unterschiedlichen Bereichen wie Biotechnologie, künstliche Intelligenz und Nuklearmedizin. Gustave Roussy Transfert hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten fünf Jahren im Rahmen von Biovelocita ein bis zwei neue Onkologie-Startups pro Jahr zu gründen und zu unterstützen. Ein erstes Projekt von Gustave Roussy Transfert, das Sofinnova Biovelocita vorgestellt wurde, sollte bald den Investitionsausschuss passieren, wobei die Gründung eines ersten Unternehmens für Anfang 2024 geplant ist.

Über Sofinnova Partners

Sofinnova Partners ist ein führendes europäisches Risikokapitalunternehmen im Bereich Biowissenschaften, das sich auf die Bereiche Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Paris, London und Mailand vereint ein Team von Fachleuten aus der ganzen Welt, die über fundierte wissenschaftliche, medizinische und wirtschaftliche Kenntnisse verfügen. Sofinnova Partners baut Unternehmen über die gesamte Wertschöpfungskette von Life-Science-Investitionen auf, von der Seed- bis zur Later-Stage-Phase. Das Unternehmen geht aktiv Partnerschaften mit ambitionierten Unternehmern ein, um als Lead- oder Cornerstone-Investor transformative Innovationen zu entwickeln, die das Potenzial haben, unsere gemeinsame Zukunft positiv zu beeinflussen.

Sofinnova Partners wurde 1972 gegründet und ist eine etablierte Risikokapitalgesellschaft in Europa mit 50 Jahren Erfahrung in der Unterstützung von über 500 Unternehmen und der Schaffung von Marktführern auf der ganzen Welt. Heute verwaltet Sofinnova Partners über 2,5 Milliarden Euro. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: sofinnovapartners.com.

Über Gustave Roussy

Das vom Magazin Newsweek als führendes europäisches Krebszentrum und viertgrößtes Krebszentrum der Welt eingestufte Gustave Roussy ist ein Zentrum mit umfassender Expertise, das sich ganz den Patienten mit Krebs widmet. Das Institut ist ein Gründungsmitglied des Paris-Saclay Cancer Cluster. Es ist eine Quelle für diagnostische und therapeutische Fortschritte. Es versorgt fast 50.000 Patienten pro Jahr und verfolgt einen Ansatz, der Forschung, Patientenversorgung und Lehre miteinander verbindet. Es ist auf die Behandlung seltener Krebsarten und komplexer Tumore spezialisiert und behandelt alle Krebsarten bei Patienten jeden Alters. Die Pflege ist individuell und verbindet die fortschrittlichsten medizinischen Methoden mit dem Verständnis für die menschlichen Bedürfnisse des Patienten. Neben der Qualität der angebotenen Behandlung werden auch die physischen, psychischen und sozialen Aspekte des Lebens des Patienten respektiert. 4.100 Fachleute arbeiten an den beiden Standorten: Villejuif und Chevilly-Larue. Gustave Roussy vereint die Kompetenzen, die für eine qualitativ hochwertige Forschung in der Onkologie unerlässlich sind: 40 der behandelten Patienten werden in klinische Studien aufgenommen. Für weitere Information: www.gustaveroussy.fr/en.

Über Gustave Roussy Transfert

Gustave Roussy Transfert wurde im Jahr 2000 gegründet und ist die Tochtergesellschaft von Gustave Roussy, die sich mit der Entwicklung und dem Transfer von Technologien beschäftigt. Seine Aufgaben sind (1) die Schaffung und Identifizierung von Innovationen aus allen Forschungsteams von Gustave Roussy, (2) die Einrichtung und Überwachung von Partnerschaften zur Umsetzung von Forschungsergebnissen, an denen Gustave Roussy beteiligt ist, und (3) die Beschaffung, Förderung und Unterstützung der unternehmerischen Projekte von Gustave Roussy.

