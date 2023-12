Berlin (ots) -Deutschland sendet HilfsgüterAm Wochenende transportiert die Luftwaffe im Auftrag des Auswärtigen Amtes medizinische Hilfsgüter mit einem A400M von Deutschland nach Ägypten. Die Güter umfassen unter anderem Brutkästen und Beatmungsgeräte, die dort dringend zur Behandlung von Patientinnen und Patienten, inklusive Säuglingen, aus dem Gaza-Streifen benötigt werden.Wir laden Sie daher am Samstag, den 16.12.2023 um 05:40 Uhr zum Lufttransportgeschwader 62 nach Wunstorf ein, um der Beladung des Transportflugzeuges A400M mit den medizinischen Hilfsgütern beizuwohnen. Bild- und Videoaufnahmen des Beladens sind gestattet. Darüber hinaus werden Ihnen Oberst Christian John, Kommodore des Lufttransportgeschwader 62 und ein Luftfahrzeugbesatzungsmitglied für O-Töne zur Verfügung stehen.Wir laden Sie hiermit herzlich zum Pressetermin in Wunstorf ein.Termin: Samstag, 16. Dezember 2023, Beginn: 05:40 UhrOrt: Lufttransportgeschwader 62, Zur Luftbrücke 1, 31515 WunstorfAkkreditierung: Sie werden gebeten, sich über LTG62Presse@bundeswehr.org zu akkreditieren. Bitte nennen Sie dazu folgende Angaben:- Name des Mediums, das Sie vertreten- Vor-und Nachname- Nummer Personalausweis/Reisepass- GeburtsdatumOhne Akkreditierung ist ein Zutritt zum Veranstaltungsort nicht möglich. Der Personalausweis / Reisepass ist mitzuführen.Pressekontakt:PIZ LuftwaffeTelefon: 030/3687-3931E-Mail: LTG62Presse@bundeswehr.orgFür weitere Informationen besuchenSie bitte unsere Website www.luftwaffe.deOriginal-Content von: PIZ Luftwaffe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81895/5671251