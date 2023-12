Bonn (ots) -Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, fordert mehr deutsches Engagement im Ukraine-Krieg. "Wir dürfen unsere Unterstützung nicht vernachlässigen. Mit militärischer Unterstützung aus der EU und Nordamerika ist die Ukraine in der Lage, diesen Angriff zurückzuwerfen und die völkerrechtlichen Grenzen von 1991 wiederherzustellen. Wenn wir das nicht machen, wird der Appetit Putins auf andere Gebiete, die ehemals zur Sowjetunion gehörten, nur geweckt", mahnte Hardt bei phoenix. Er fordert Bundeskanzler Olaf Scholz auf klarer zu formulieren: "Ich möchte, dass die Ukraine gewinnt."Im Hinblick auf die weitere Unterstützung der Ukraine erwartet Hardt eine Aufteilung der Hilfsmaßnahmen wobei die USA den Schwerpunkt auf militärischer Unterstützung setzten und die . Europäer ihre Hilfen im zivilen und finanziellen Bereich intensivieren. "Ich könnte mir vorstellen, dass am Ende des Jahres ein Kompromiss auf dem Tisch liegt, nach dem die Amerikaner sagen, sie machen weiter die militärische Unterstützung für die Ukraine und wir Europäer tun mehr im Bereich der zivilen, humanitären und Haushaltshilfe. Das wäre auch ein für uns akzeptabler Weg", so Hardt bei phoenix.Das ganze Gespräch sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/XpIPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5671279