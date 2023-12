Weiterstadt (ots) -› Hohe Flexibilität, volle Planbarkeit: Škoda Enyaq 60 für 299 Euro monatlich(1) fahren› Batterie mit 62 kWh ermöglicht bis zu 398 Kilometer(2) Reichweite nach WLTP-Zyklus› Attraktiv ausgestattet: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Wärmepumpe, 13-Zoll-Infotainmentdisplay, Zweizonen-Klimaanlage, Rückfahrkamera u.v.m.› Škoda Enyaq im Oktober und November meistzugelassenes Elektroauto DeutschlandsWer sich für Deutschlands derzeit meistzugelassenes Elektroauto interessiert, erhält bei Škoda jetzt ein besonders attraktives Angebot: Den Škoda Enyaq 60 können Kunden ab sofort für nur 299 Euro monatlich(1) leasen. Bei einer Anzahlung von einmalig 4.672 Euro, von denen 3.000 Euro durch die staatliche Förderung abgedeckt werden können, beträgt die Laufzeit 36 Monate. Das Angebot gilt für die SUV-Version der erfolgreichen Enyaq-Modellfamilie. Weitere Details zum Angebot gibt es auf www.skoda-auto.de.Die attraktive Leasingrate von 299 Euro pro Monat(1) ergibt sich aus einem reduzierten Gesamtpreis: Die staatliche Innovationsprämie und der Herstelleranteil von Škoda senken diesen um 4.785 Euro. Die Innovationsprämie wird dabei auf die einmalige Sonderzahlung des Kunden angerechnet. Privatkunden können die staatliche Prämie in Höhe von 3.000 Euro beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) (https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Elektromobilitaet/Neuen_Antrag_stellen/neuen_antrag_stellen.html;jsessionid=225465F7489BE40BFCBE1EAEA838AB2A.2_cid378) beantragen. Die Laufzeit des Leasings beträgt 36 Monate, die jährliche Kilometerleistung 10.000 Kilometer.Der 132 kW (180 PS)(3) starke Enyaq 60 steht für komfortable Fahreigenschaften, modernste Konnektivität und das für Škoda typische große Platzangebot für Passagiere und Gepäck. Das schicke Äußere bestimmen 19 Zoll große Leichtmetallfelgen im Design Proteus, eine verchromte Frontgrillblende, schwarz genarbte Seitenschweller und die schwarze Dachreling. Die Scheinwerfer strahlen serienmäßig in LED-Technologie.Die Design Selection Loft mit grauen und schwarzen Farbtönen verleiht dem Innenraum einen modernen und wohnlichen Look. Die hochwertige Ausstattung des Škoda Enyaq 60 umfasst unter anderem die Zweizonen-Klimaanlage Climatronic, Parksensoren vorn und hinten sowie eine Rückfahrkamera. Für einen wohltemperierten Innenraum sorgt die serienmäßige Wärmepumpe. Diese Technologie wirkt sich - insbesondere im Winter - positiv auf die Reichweite aus: Die Batterie mit 62 kWh ermöglicht eine maximale Reichweite von bis zu 398 Kilometern(2) im WLTP-Zyklus.Navigationssystem und viele Assistenzsysteme serienmäßig an BordDer Škoda Enyaq 60 punktet mit einer Vielzahl an serienmäßigen Assistenzsystemen, darunter zum Beispiel Ausweichunterstützung inklusive Abbiegeassistent, Frontradarassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung und Spurhalteassistent (Lane Assist). Ein Speedlimiter gehört ebenso wie Geschwindigkeitsregelanlage und Berganfahrassistent zum attraktiven Gesamtpaket.Auch in puncto Konnektivität hat der Enyaq 60 viel zu bieten: Das Navigationssystem umfasst einen freistehenden 13-Zoll-Touchscreen inklusive Gestensteuerung, die digitale Sprachassistentin Laura und Bluetooth. Wireless SmartLink ermöglicht die kabellose Kopplung zwischen Smartphones und dem Fahrzeug via Android Auto und Apple CarPlay. Informationen wie Reichweite, Geschwindigkeit und erkannte Verkehrszeichen findet der Fahrer im Blickfeld auf dem 5,3 Zoll großen Digital Cockpit hinter dem Lenkrad. Ein Head-up-Display steht optional zur Wahl.Škoda Enyaq ist derzeit das meistzugelassene Elektroauto in DeutschlandIm Oktober fuhr der Enyaq erstmals auf Platz eins unter allen batterieelektrischen Fahrzeugen der deutschen Zulassungsstatistik (https://www.skoda-media.de/press/detail/4219/), im November bestätigte er seinen Status als das derzeit meistzugelassene Elektroauto Deutschlands. Von Januar 2023 bis einschließlich November verzeichnet der Enyaq 20.316 Neuzulassungen.Weitere Informationen zur Enyaq-Modellfamilie stehen auf www.skoda-media.de (https://skoda-media.de/model/105/?fz=193&skoda=Enyaq%20iV) bereit.(1) Ein Angebot der Škoda Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Am Beispiel eines Škoda Enyaq 60 (Elektromotor) 132 kW (180 PS) auf Grundlage der UVP von 44.200,00 € (inkl. MwSt.). Laufzeit 36 Monate und jährliche Laufleistung 10.000 km, 4.672,00 € Sonderzahlung, zzgl. Zulassungs- und Überführungskosten. Dieses Angebot gilt für Privatkunden und nur beim Abschluss eines Leasingvertrags für das angegebene Modell im Aktionszeitraum vom 11.12.2023 bis 31.01.2024. Wird der Vertrag im Fernabsatz geschlossen, besteht ein Widerrufsrecht für Verbraucher. Nicht kombinierbar mit weiteren Sonderaktionen oder Sonderkonditionen. Bonität vorausgesetzt. Nur bei teilnehmenden Škoda Partnern.(2) Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.(3) Die Verfügbarkeit der maximalen elektrischen Leistung kann begrenzt sein. Die in einzelnen Fahrsituationen verfügbare Leistung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Umgebungstemperatur und dem Ladezustand sowie der Temperatur, dem Zustand oder dem physikalischen Alter der Hochvoltbatterie.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5671278