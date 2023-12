Das neue Drohnen-Liefernetzwerk ist das erste seiner Art in Berlin und soll künftig 13 Krankenhäuser mit Labor Berlin, dem größten Krankenhauslabor Europas, verbinden und den Transport von jährlich mehr als 6 Millionen Laborproben unterstützen

Matternet, der Entwickler des weltweit führenden urbanen Drohnen-Liefersystems, gab heute bekannt, dass das Unternehmen vom Luftfahrt-Bundesamt (LBA) die Genehmigung für den Betrieb der Drohnen-Lieferplattform Matternet M2 außerhalb der Sichtlinie (Beyond the Visual Line of Sight, kurz BVLOS) im Herzen von Berlin erhalten hat. Dies ist der Startschuss für das allererste BVLOS-Drohnenzustellnetzwerk in Berlin.

Matternet M2 drone carrying a lab sample for Labor Berlin. (Photo: Business Wire)

Labor Berlin, das größte Krankenhauslabor Europas, erbringt für 30 Krankenhäuser mit mehr als 24.000 Betten unter ihnen die Charité, das größte Universitätsklinikum Europas, und Vivantes, der größte kommunale Krankenhauskonzern in Berlin Diagnostik-Dienstleistungen. Labor Berlin handhabt in seinem Zentrallabor pro Jahr mehr als 6 Millionen Laborproben, die von Satellitenlaboratorien aus ganz Berlin stammen. Das Drohnen-Liefernetzwerk soll das Zentrallabor von Labor Berlin mit den angeschlossenen Krankenhäusern verbinden, um kritische Proben in der dicht besiedelten Stadt ultraschnell liefern zu können. Wenn das Netz erst einmal voll funktionsfähig ist, wird es Millionen von Patienten pro Jahr betreuen. Der Flugbetrieb wird offiziell Anfang nächsten Jahres aufgenommen, sobald die Genehmigung der zuständigen Landesbehörde vorliegt.

"Die Gesundheitssysteme benötigen eine schnelle, zuverlässige und kostengünstige Lösung für den Transport von Laborproben und Apothekenartikeln, um eine optimale Versorgung der Patienten zu gewährleisten", sagte Andreas Raptopoulos, Gründer und CEO von Matternet. "Wir freuen uns daher sehr über die Zusammenarbeit mit Labor Berlin, dem größten Krankenhauslabor Europas. Gemeinsam werden wir das erste städtische Gesundheitsversorgungsnetz in der deutschen Hauptstadt aufbauen und den Bürgern Berlins die Vorteile von Drohnenlieferdiensten zugänglich machen."

Das Drohnen-Liefernetz, das gezielt für Notfalldiagnosen eingesetzt wird, soll die betriebliche Effizienz erhöhen und wird gleichzeitig die Kohlendioxidemissionen reduzieren, die durch die fast 250.000 Meilen, die täglich von Autos in der Stadt zurückgelegt werden, verursacht werden.

"Im Rahmen der Kooperation mit Matternet können wir den Zugang zu lebenswichtigen Gesundheitsleistungen durch unbemannte Drohnen verbessern, und das kommt unseren Patienten und unserem Krankenhausnetzwerk gleichermaßen zugute", sagte Nina Beikert, CEO von Labor Berlin. "Diese Aktivitäten stehen ganz im Einklang mit unserem Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit, denn die Zustellung per Drohne beschleunigt nicht nur Notfalltests, sondern verbessert auch die Effizienz der Lieferkette und reduziert auch noch die Emission von Treibhausgasen."

Klaus Tenning, Leiter Studien und Kooperationen und Projektleiter von Labor Berlin, fügt hinzu: "Nach Jahren der Vorbereitung und Pionierarbeit freuen wir uns, dass wir unsere Vision von einem voll funktionsfähigen Netzwerk von Drohnen, die Proben in unserem gesamten Krankenhausdienst zustellen, jetzt verwirklichen können, um die Versorgung der Patienten weiter zu verbessern."

Matternet verfügt jetzt zusätzlich zur deutschen LBA-Zulassung auch über die Musterzulassung und die Produktionszulassung der US-Luftfahrtbehörde (Federal Aviation Authority, FAA) sowie über die BVLOS-Betriebsgenehmigungen der FAA und des Schweizer Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZL). Matternet hat 2017 in der Schweiz und 2019 in den USA mit der Drohnenzustellung von Laborproben begonnen. Das Unternehmen hat bereits Zehntausende von Proben für das Ospedale Regionale di Lugano, das Universitätsspital Zürich und das Stadtspital Zürich in der Schweiz sowie im Rahmen seiner Partnerschaft mit UPS für Wakemed Health und Wake Forest Baptist Health in den USA transportiert.

Über Matternet

Matternet ist der führende Entwickler von kommerziellen Drohnen-Liefersystemen für städtische und vorstädtische Umgebungen. Das Unternehmen liefert die Drohne Matternet M2 und die Matternet-Softwareplattform und betreibt seine Technologie direkt für Kunden oder in Partnerschaft mit Logistikunternehmen wie beispielsweise UPS. Matternet hat bereits zahlreiche Branchenpremieren erreicht. Unter anderem war Matternet das erste Unternehmen, das die Genehmigung für den kommerziellen Betrieb nach dem Prinzip BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) für Drohnenlieferungen über Schweizer Städten erhalten hat, das erste Unternehmen, das in den USA routinemäßig umsatzgenerierende Betriebsaktivitäten aufgenommen hat, und das erste Unternehmen, das die Standard-Musterzulassung und -Produktionszulassung durch die US-Luftfahrtbehörde erhalten hat. Matternet kooperiert mit UPS und Ameriflight, die von der Federal Aviation Administration (FAA) die Genehmigung erhalten haben, die Matternet M2 gemäß Part 135 zu betreiben. Bis heute hat die Matternet-Technologie Zehntausende von kommerziellen Flügen über dicht besiedelten städtischen und vorstädtischen Gebieten in den Vereinigten Staaten und Europa ermöglicht.

Weitere Informationen zu Matternet finden Sie unter https://mttr.net.

Über Labor Berlin

Labor Berlin ist das größte Krankenhauslabor in Europa mit 13 Standorten in ganz Berlin. Als erstes Joint Venture zwischen der Charité Universitätsmedizin Berlin und Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH ist Labor Berlin für die Diagnostik von rund 85 Prozent der Patientenbetten in Berlin zuständig. Heute werden täglich über 18.000 Proben über das umfangreiche Netzwerk von Labor Berlin transportiert. Mehr als 750 Mitarbeiter sorgen dafür, dass jeder Patient an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr, eine Diagnose erhält. Mit Leidenschaft für das Wohlergehen der Patienten setzen sich alle diese Mitarbeiter für Qualität und Innovation ein. Mit dieser Energie und diesem Engagement entsteht ein ständig wachsendes, hochmodernes Analyse-Portfolio, das Labor Berlin zu einem Vorreiter für zukünftige Schlüsseltechnologien und zu einem perfekten Partner für die Diagnostikbranche macht. Weitere Informationen finden Sie unter www.laborberlin.com.

