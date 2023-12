ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Im dritten Geschäftsquartal sei alles in Ordnung gewesen, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umsatzsteigerung in den ersten Wochen des vierten Quartals übertreffe die Erwartungen. Gemeinsam mit der Anhebung des Margenausblicks sollten die Nachrichten gut ankommen bei Anlegern. Einschränkend wies er allerdings auch auf den zuletzt guten Lauf der Papiere hin./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2023 / 07:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2023 / 07:42 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0148396007

