GlobalLogic, ein Unternehmen der Hitachi-Gruppe und ein führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Katzion bekannt, einem in Sydney, Australien, ansässigen Technologieunternehmen, das sich auf Anwendungen für die Automobilbranche spezialisiert hat. Durch diese strategische Übernahme wird GlobalLogic sein Angebot im Bereich Mobilität erweitern und die geografische Expansion in Australien/Asien-Pazifik, Spanien und dem Nahen Osten unterstützen.

Katzion wurde 2017 gegründet und hat sich schnell zu einem führenden Anbieter von spezialisierten Dienstleistungen für die Automobilindustrie mit einem starken Fokus auf Technologielösungen in den Bereichen CRM-Beratung, Digitalisierung, Automatisierung und vernetzte Systeme entwickelt. Die Übernahme von Katzion versetzt GlobalLogic in die Lage, sein Angebot im Automobilbereich im Allgemeinen und in aufstrebenden Segmenten wie Mikromobilität, Flottenfahrzeuge und Mietwagen zu erweitern. Darüber hinaus wird GlobalLogic mit Katzion in der Lage sein, neue Dienstleistungslinien anzubieten, die sich auf Direct-to-Consumer konzentrieren und Automobilunternehmen dabei unterstützen, sich während des gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs auf den Kunden zu konzentrieren. Schließlich erweitert die Übernahme die geografische Reichweite von GlobalLogic auf Regionen wie Australien und Spanien und stärkt gleichzeitig die Beziehungen zu führenden Automobilherstellern in aller Welt.

"Wir befinden uns in einer hochspannenden Phase in der Automobilindustrie und freuen uns sehr, das talentierte Katzion-Team in der GlobalLogic-Familie willkommen zu heißen", so Nitesh Banga, President und CEO von GlobalLogic. "Die Übernahme von Katzion wird unsere Kompetenzen und unser breites Spektrum an wertvollen Dienstleistungen erweitern und uns in die Lage versetzen, OEMs bei der Einführung neuer Innovationen innerhalb, außerhalb und rund um das Fahrzeug besser zu unterstützen."

"Der Schulterschluss mit GlobalLogic ist das ideale nächste Kapitel in der Wachstumsgeschichte von Katzion", sagte Augustine Alexander, Mitbegründer und CEO von Katzion. "Der Fokus und die Ambitionen von GlobalLogic im Automobilsektor passen hervorragend zu Katzion, und die zielgerichtete Unternehmenskultur wird sich für unsere talentierten Mitarbeitenden und Kunden gleichermaßen als großartig erweisen. Wir sind sehr gespannt darauf, was wir gemeinsam erreichen können."

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Im Rahmen der Vereinbarung wird Katzion mit der bestehenden Unternehmensleitung und der Belegschaft als hundertprozentige Tochtergesellschaft von GlobalLogic weiterarbeiten.

Über GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering. Wir unterstützen Marken auf der ganzen Welt dabei, innovative Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse für die moderne Welt zu entwerfen und zu entwickeln. Durch die Integration von Erlebnisdesign, komplexem Engineering und Datenexpertise versetzen wir unsere Kunden in die Lage, sich vorzustellen, was möglich ist, und beschleunigen so ihren Übergang zu einem digitalen Unternehmen von morgen. GlobalLogic hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und betreibt Design-Studios und Engineering-Zentren auf der ganzen Welt, um Kunden aus den Bereichen Automobil, Kommunikation, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Fertigung, Medien und Unterhaltung, Halbleiter und Technologie mit unserem umfassenden Know-how zu unterstützen. GlobalLogic ist ein Unternehmen der Hitachi-Gruppe, das unter Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), die als Social Innovation Business zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit höherer Lebensqualität beiträgt, indem sie Innovationen durch Daten und Technologie vorantreibt.

Über Katzion

Katzion (www.katzion.com) wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung, Verbesserung und Integration von Kunden-, Fahrzeug- und Mobilitätslösungen in der Automobilbranche. Mit über 165 Mitarbeitern in 7 Niederlassungen in 5 Ländern beschleunigt Katzion die digitale Evolution durch vernetzte, datengesteuerte und kundenzentrierte Lösungen für Automobilhersteller und Händlernetzwerke weltweit. Katzion ist zudem ein Salesforce Crest Beratungs- und Integrationspartner.

