EQS-News: / Schlagwort(e): Produkteinführung

TEZEUS gibt die Einführung seines brandneuen TEZEUS-C8 E-Bikes bekannt



13.12.2023 / 12:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TEZEUS gibt die Einführung seines brandneuen TEZEUS-C8 E-Bikes bekannt HONGKONG, Sonderverwaltungszone - Media OutReach Newswire - 13. Dezember 2023 - Tezeus hat kürzlich die Einführung von TEZEUS-C8, seinem neuesten und fortschrittlichsten E-Bike-Modell, angekündigt.



Das selbst entwickelte LINUX-Betriebssystem beim TEZEUS-C8 ist mit einem 5-Zoll-Monitor mit integriertem Google Maps, einer Entriegelungs-Schaltfläche auf der Anzeige zwecks Abnahme des Akkus und zusätzlichen Funktionen ausgestattet. Dieses besonders intelligente Fahrzeug sorgt für ein entspanntes und angenehmes Fahrerlebnis, auch an regnerischen Tagen oder nachts.



"Es ist absolut erstaunlich, dass sich das Aussehen nicht von einem herkömmlichen Fahrrad unterscheidet. Es scheint überhaupt keinen Akku oder Motor zu haben." Das unsichtbare Design von Akku und Motor sowie der internen Verkabelung geben dem E-Bike ein sehr kompaktes und ansprechendes Aussehen.



Für das TEZEUS-C8 wurde vom Unternehmen unabhängig ein leistungsstärkerer und kompakterer Mittelmotor entwickelt und hergestellt, der gerade einmal 2,6 kg wiegt und ein Drehmoment von bis zu 60 Newtonmeter aufweist. Multisensor-Fusionsalgorithmen sorgen für eine intelligente und reibungslose Antriebskraft. Dadurch wird die Fahrt mit dem TEZEUS-C8 zu einem besonders entspannten und angenehmen Erlebnis.



Beim TEZEUS-C8 steht die Sicherheit im Vordergrund, weshalb Sie beim Radfahren jederzeit vor verschiedenen Gefahren geschützt werden. Die mit einem Millimeterwellenradar (Winkel von 60°) ausgestatteten Rückleuchten geben Warnungen in Echtzeit für Fahrzeuge (einschließlich anderen Fahrrädern) ab, bei denen ein Einholen innerhalb von 5 Sekunden erwartet wird, und weisen eine horizontale Reichweite von einem Meter auf. Auch wenn man alleine fährt, gibt dies immer noch ein Gefühl ausreichender Sicherheit.



Was das Zubehör angeht, so ist das TEZEUS-C8 mit einem herausnehmbaren Akku mit hoher Energiedichte, einer sich bei Einbruch der Dunkelheit automatisch einschaltenden Lampe, verborgenen Bremsen ohne Kabelgewirr und einem Dreiganggetriebe, das eine Automatikschaltungsfunktion beinhaltet, ausgestattet. Beim TEZEUS-C8 wurde auf alle Details geachtet, die Radfahrer glücklich machen.



Das TEZEUS-C8 verwendet die GaN-Schnellladetechnologie. Nach einer Stunde Ladezeit liegt die Reichweite schon bei 40 Kilometern. Die volle Ladekapazität wird innerhalb von 2,5 Stunden erreicht, so dass sich die Nutzer keine Sorgen über einen leeren Akku machen müssen.



Aufgrund seines Fahrkomforts, Designs und der intelligenten interaktiven Erfahrung kann TEZEUS-C8 die optimale Wahl für begeisterte Radfahrer und Pendler darstellen. Das E-Bike von Tezeus ist bald auf indiegogo und der offiziellen Website erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.tezeusbike.com .



Medienkontakt Kontaktperson: Claire Cao E-Mail: media@tezeus.cn Stadt: Hongkong Website: www.tezeusbike.com



13.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com