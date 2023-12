Wilmington, Del. (ots/PRNewswire) -Die Vorweihnachtszeit hat begonnen, und die Frage für das beste Geschenk stellt sich. Für eine sichere Weihnachtszeit gibt es jetzt bis zu 35% festlichen Rabatt bei Reolink.Haustür sichern mit Reolink Video Doorbell Wi-Fi (Jetzt 26% Rabatt)Während des Weihnachtstrubels hilft die Video-Türklingel, bei der man per separaten Klingelton und Smartphone Benachrichtigungen zu Hause über Personen vor der Tür informiert wird und all das in 5MP HD Hochauflösung. Zudem ist jetzt auch die Video-Türklingel Reolink Video Doorbell PoE zum festlichen Sparpreis von 92,99 € erhältlich.Das gesamte Haus in der stressigen Weihnachtszeit mit dem Überwachungssystem RLK12-800WB4 überwachen (20% Nachlass)In der Weihnachtszeit gibt es viel vorzubereiten: Geschenke packen, Weihnachtsbaum aufstellen und Plätzchen backen. Kein Grund zur Sorge mit diesem Sicherheitspaket, vier 4K 8MP Kameras und ein 2TB NVR. Einfach per Smartphone auf alle Kameras zugreifen.Garten absichern, die CX410 erledigt das für nur 79,99 €In der Vor-Weihnachtszeit wird es früh dunkel und daher ist es um so wichtiger den Garten abzusichern. CX410 ist eine smarte 2K 4MP PoE IP-Kamera mit echter Vollfarb-Nachtsicht dank F1.0 Superblende und 1/1.8 Sensor. Der Garten ist 24/7 geschützt und keine wichtige Personen-Bewegung bleibt unerkannt.Auto-Tracking Kamera E1 Outdoor Pro hat die Garage im Blick (25% weniger zahlen)Sobald Personen, Fahrzeuge oder Tiere vor der Garage erscheinen, können diese über die Auto-Tracking-Funktion im gesamten horizontalen 355° Sichtbereich verfolgt werden, was es einfach macht fremde Personen vor der Garage eindeutig zu identifizieren in 4K 8MP Auflösung bei Tag & Nacht für eine allseits gesicherte Garage.Geschenktipps, Gewinnpreise und Weihnachtslivestream nicht verpassenEin weiteres weihnachtliches Highlight ist Argus 3 Ultra zum Preis von nur 129,99 €. Eine 4K 8MP Standalone WLAN Kamera mit Farbnachtsicht geeignet für verschiedenste Einsatzszenarien in Innen- & Außenbereichen.Auf dem Laufenden bleiben mit den Reolink Social Media Kanälen für eine Chance auf vielzählige großzügige Weihnachtsgewinnpreise. Am 14. Dezember findet dann der Weihnachts-Livestream statt mit neuesten Tipps für Sicherheit, Produktvorstellungen und Preisverlosungen.Jetzt mehr erfahren im Offiziellen Reolink Online Store & Amazon Store.Über ReolinkReolink, ein internationaler Pioneer im Bereich Smart Home, bietet benutzerfreundliche und zuverlässige Sicherheitslösungen für Haushalte und Unternehmen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2241518/4451622/reolink_logo_blue_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bis-zu-35-winterzauber-rabatt-auf-reolink-sicherheitskameras-die-ideale-geschenkidee-302012572.htmlPressekontakt:pr@reolink.comOriginal-Content von: Reolink Innovation Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172109/5671328