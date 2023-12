Apple hat die erfolgreichsten Apps für iPhone und iPad bekannt gegeben. In den Charts spiegeln sich größere Entwicklungen wider. So gibt es einen gehypten Neuling auf Platz 1 der Gratis-Apps und wenig überraschende Abstürze im Vergleich zum Vorjahr. Das Jahresende naht - Zeit für Rückblicke. Wie jedes Jahr nennt Apple die Apps, die in den letzten zwölf Monaten in Deutschland am häufigsten aus dem App-Store heruntergeladen wurden.AnzeigeAnzeige Aufgedröselt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...