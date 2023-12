Straßburg (ots) -Streamingtipps aus der ARTE-Mediathek für den Monat Januar:Kim Kardashian TheoryWeb Only, Dokumentation - Vom 10. Januar 2024 bis 25. November 2026 auf arte.tvAm Firmament der Influencerinnen ist es Kim Kardshians Stern, der am hellsten strahlt. Verehrt und vergöttert, ist die amerikanische Unternehmerin vor allem dafür bekannt... bekannt zu sein. Wie keine andere prominente Figur unserer Zeit verkörpert sie die permanente Selbstoptimierung und Zurschaustellung des Privaten - und stieg so zum Idol einer ganze Generation auf.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/112407-001-A/)KINO | FERNSEHFILME | SERIENMystery Road: OriginSerie - Vom 11. Januar bis 16. April 2024 auf arte.tvDie 3. Staffel der australischen Serie "Mystery Road" inszeniert die biographischen Ursprünge des ikonischen Helden, Detective Jay Swan: In seiner alten Heimatstadt Jardin inmitten des australischen Outbacks Ende der 90er Jahre sieht sich der junge Polizist Swan nicht nur mit seiner Vergangenheit konfrontiert, sondern auch mit unaufgeklärten Gräueltaten und gesellschaftlichen Traumata.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/111632-001-A/)Kim Novak - Rebellin im StarsystemOnline First, Dokumentation - Vom 14. Januar 2024 bis 20. März 2024 auf arte.tvVerführerisch, rebellisch - und unvergesslich: Kim Novak, der Star aus Hitchcocks "Vertigo" gehört zu den berühmtesten Schauspielerinnen der 50er Jahre. In dieser Doku erzählt sie offen und ehrlich von sich selbst: von ihren persönlichen Kämpfen im System Hollywood. Ihre schillernde Karriere hatte Schattenseiten - Novak reiht sich als MeToo-Opfer unter die Frauen ein, die Sexismus und Missbrauch erlebt haben.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/104394-000-A/)KUNST | KULTUR | POPKULTURTracks East: Wie Mode Politik machtOnline First, Magazin - Vom 12. Januar 2024 bis 10. Januar 2025 auf arte.tvHeute ist Kleidung nicht nur ein Stil, sondern auch ein Mittel zur Selbstdarstellung und Selbstidentifikation. Mode bedeutet für viele, an einem visuellen Diskurs teilzunehmen und diesen mitzugestalten. Politische Statements lassen sich durch Kleidung unkompliziert und zielsicher im Alltag setzen. "Tracks East" ist in dieser Folge mittendrin, wenn es um die Macht der Mode geht.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/112352-032-A/)GESCHICHTELeningrad. Stimmen aus einer belagerten StadtOnline First, Dokumentarfilm - Vom 09. Januar 2024 bis 14. Januar 2025 auf arte.tvEs war eine der großen Untaten des Zweiten Weltkriegs: Von 1941 bis 1944 dauerte die Belagerung Leningrads auf Befehl Hitlers. Über eine Million Menschen fiel ihr zum Opfer. Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte dieser Blockade aus der Sicht derer, die sie erlitten haben, in Tagebuchauszügen und privaten Notizen.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/106701-000-A/)ENTDECKUNG | WISSENSCHAFTTierische (R)EvolutionOnline First,5-teilige Dokumentationsreihe - Ab dem 06. Januar 2024 auf arte.tvZahlreiche Tierarten erleben aktuell, wie sich ihr Lebensraum aufgrund des Klimawandels ungeheuer schnell verändert. In den Folgen "Unsere Erde" (https://presse.arte.tv/programme/100223-001-A/), "Inseln" (https://presse.arte.tv/programme/100223-002-A/)und "Wüsten" (https://presse.arte.tv/programme/100223-003-A/)sowie "Eis" (https://presse.arte.tv/programme/100223-004-A/) und "Steppen" (https://presse.arte.tv/programme/100223-005-A/) beobachtet der Evolutionsbiologe Shane Campbell-Staton gemeinsam mit Forschenden aus aller Welt mit welchen Strategien die Tiere versuchen, sich den veränderten Klimabedingungen anzupassen.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/100223-001-A/)Die Mittelmeerküche - Rezept für ein langes Leben?Online First, Dokumentation - Vom 01. Januar bis 11. Februar 2024 auf arte.tvEs ist kein Geheimnis: Die Ernährung wirkt sich wesentlich auf den menschlichen Körper aus. Als besonders gesund gilt die Mittelmeerküche, die hauptsächlich auf pflanzlichen Nahrungsmitteln wie Gemüse, Getreide, Nüssen, Hülsenfrüchten und Obst basiert und nur wenige tierische Produkte enthält. Die Doku präsentiert die neuesten Erkenntnisse rund um die mediterrane Kost.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/104391-000-A/)TANZLoïe Fuller - Tänzerin des LichtsOnline First, Dokumentation - Vom 06. Januar bis 05. April 2024 auf arte.tvLoïe Fuller begeisterte sich für die technischen Errungenschaften ihrer Zeit. Besonders das Licht, seine Leuchtkraft und seine Farben machte die Pionierin des modernen Tanzes mit ihrem spektakulären Serpentinentanz in unvergesslichen Formen sichtbar. 