Sydney (ots/PRNewswire) -FP Markets, ein weltweit tätiger Multi-Asset-Broker, gibt einen Sponsoringvertrag mit dem ICC-Mitglied Cricket Brasil zur Unterstützung seines Youth Development Programme bekannt.FP Markets (https://www.fpmarkets.com/), ein australischer Forex- (https://www.fpmarkets.com/forex/) und CFD (https://www.fpmarkets.com/share-cfds/)-Broker, hat eine Partnerschaft mit Cricket Brasil bekannt gegeben, um das erfolgreiche Jugendentwicklungsprogramm zu unterstützen, das Kindern den Weg ebnet, die Schule zu beenden, eine Universität zu besuchen und sich eine Zukunft rund um den Sport aufzubauen. In der Anfangsphase wird sich das Sponsoring auf die Unterstützung von drei spezifischen Bereichen konzentrieren:1. Bildung - Unterstützung bei der Finanzierung der Universitätsausbildung von Projektleitern (bekannt als die "Black T-shirts") durch das Cricket Brasil University Scheme, das jungen Brasilianern Zugang zu höherer Bildung eröffnet und ihnen lebensverändernde Chancen bietet sowie die wichtigsten Grundwerte wie Respekt, Führung und Gemeinschaft vermittelt.2. Infrastrukturverbesserungen - Fertigstellung der Cricket Brasil Indoor-Schule und des Hochleistungszentrums in Poços de Caldas, Minas Gerais.3. Unterstützung der Gemeinden - Unterstützung der Entwicklung lokaler Entwicklungsbeauftragter, um das Spiel in den lokalen Gemeinden zu fördern.Craig Allison, Geschäftsführer von FP Markets, erklärte: "FP Markets hat erkannt, dass man als Branchenführer mehr als nur außergewöhnlich in der Handelsbranche sein muss. Dazu gehört auch, sich aktiv in die Gemeinschaften einzubringen und einen Beitrag zu leisten, der das Leben der Menschen wirklich verändert. Durch die Unterstützung von Cricket Brasil können wir einen echten Unterschied im Leben junger Brasilianer ausmachen und durch das großartige Spiel und die Werte des Crickets einen lang anhaltenden positiven Einfluss auf die lokale Gemeinschaft ausüben.Matt Featherstone, Präsident von Cricket Brasil "Partnerschaften wie diese sind von großer Bedeutung. Die Expansion von Cricket Brasil als unmittelbares Ergebnis dieser Partnerschaft wird jungen Brasilianern mehr Möglichkeiten bieten, das wunderbare Spiel zu spielen und an unserem Universitätsprogramm teilzunehmen, das mehr Cricket-Entwicklungsbeauftragte ausbildet, die ihrerseits das Engagement und die Beteiligung vor Ort erhöhen."Sergio Azevedo, Bürgermeister von Poços de Caldas: "Wir in Poços de Caldas haben das große Privileg, als die Heimat von Cricket Brasil zu gelten. Es ist einzigartig in einem Land, das so sehr mit Fußball verbunden ist, dass wir mehr Kinder in der Stadt haben, die Cricket spielen als Fußball!"Fara Gorsi, ICC-Entwicklungsmanagerin, Nord- und Südamerika: "Die neue Partnerschaft zwischen FP Markets (einer australischen Organisation) und Cricket Brasil ist ein Beweis für ihr uneingeschränktes Engagement für das Spiel und die positiven Auswirkungen auf das Leben tausender Kinder. Die Partnerschaft mit FP Markets wird zum Wachstum und zur Weiterentwicklung des Cricket-Ökosystems beitragen. Als natürlicher Wegbereiter in der Region setzt Cricket Brasil seine Bemühungen um Fortschritt fort und wir sind sehr erfreut und stolz darauf, dass Cricket Brasil im ICC Americas eine immer größere Rolle spielt."Die Sponsoring- und Spendeninitiativen von FP Markets verfolgen das Ziel, Einzelpersonen und Organisationen zu unterstützen, die sich durch gesellschaftliches Engagement, Bildung und Innovation, Vielfalt und Integration, ethische Geschäftspraktiken und Nachhaltigkeit für die Verbesserung der Lebensbedingungen einsetzen. Das Unternehmen hofft, dass diese Kooperationen eine nachhaltige Wirkung entfalten werden.FP Markets engagiert sich für einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt durch seine Initiativen im Bereich der Corporate Social Responsibility (https://www.fpmarkets.com/corporate-social-responsibility/). Die Verpflichtung zur CSR ist tief in unseren Werten verwurzelt und wir setzen alles daran, einen Unterschied für heutige und zukünftige Generationen zu machen, indem wir Projekte unterstützen, die tatsächlich etwas bewirken.FP Markets wurde 2005 gegründet; es handelt sich um eine mehrfach regulierte Marke, die ihren Kunden mehr als 10.000 handelbare Instrumente in den wichtigsten Anlageklassen zur Verfügung stellt und die Preise mehrerer erstklassiger Liquiditätsanbieter zusammenstellt. Darüber hinaus bieten FP Markets konstant enge Spreads (https://www.fpmarkets.com/forex-spreads/), blitzschnelle Ausführung, beispiellosen mehrsprachigen Kundensupport (https://www.fpmarkets.com/customer-experience/) rund um die Uhr und verschiedene Kontoarten (https://www.fpmarkets.com/account-types/forex-account-types/), die für alle Handelsstrategien und -stile geeignet sind.Hinweise für die Redaktion Informationen zu FP Markets:• FP Markets ist ein mehrfach regulierter Forex- und CFD-Broker mit mehr als 18 Jahren Branchenerfahrung.• Der herausragende mehrsprachige Kundenservice des Unternehmens, der rund um die Uhr verfügbar ist, wurde von Investment Trends honoriert und über fünf Jahre in Folge mit dem "Highest Overall Client Satisfaction Award" ausgezeichnet.• FP Markets wurde im Rahmen der Global Forex Awards in fünf aufeinanderfolgenden Jahren (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) als "Best Global Forex Value Broker" ausgezeichnet.• FP Markets wurde im Rahmen der Global Forex Awards 2022 und 2023 als "Best Forex Broker - Europe" und als "Best Forex Partners Programme - Asia" ausgezeichnet.• FP Markets wurde im Rahmen der Ultimate Fintech Awards 2022 in der Kategorie "Best Trade Execution" ausgezeichnet.• FP Markets wurde bei den FAME Awards 2023 als "Best CFD-Broker in Africa" ausgezeichnet.• FP Markets wird bei den Ultimate Fintech Awards APAC 2023 mit "Best Trade Execution" und "Most Transparent Broker" ausgezeichnet (https://www.fpmarkets.com/)Informationen zu Cricket Brasil:• Anzahl der Spieler: 24.565 (2009 - 250) Männer 12.491 Frauen 12.074• Anzahl der Cricket-Zentren: Derzeit gibt es drei Cricket-Zentren (Caldense, Cricket Brasil High Performance Center und Cricket Brasil Indoor Center)• Regionale Zentren in vier weiteren Staaten: Entwicklung: 1. Poços de Caldas Hub, 2. Botelhos Hub. SP: 3. Aguaí Hub. BA: 4. Santa Luz Hub. DF: Brasília Hub• Vertraglich verpflichtete Spieler: 14 Spielerinnen stehen in der Nationalmannschaft der Frauen unter Vertrag. Weitere 18 Spieler im Entwicklungskader der Frauen und 20 im Entwicklungskader der Männer.• Altersgruppen des Elite-Kaders: 94 % der Spieler sind zwischen 16 und 24 Jahre alt• Trainer (HP und andere) und qualifizierte Schiedsrichter/Punktrichter. Die Informationen wurden 2023 beim ICC eingereicht:• Aktive Trainer: 139 Männer 85, Frauen 54• Aktive Schiedsrichter: 143 Männer 94, Frauen 49• Cricket Brasil ist ein Mitgliedsland des ICC. Matt Featherstone - Seit vier Jahren weltweiter Vertreter des ICC für die Mitgliedsländer und derzeit Mitglied des ICC Governance Committee