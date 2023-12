Speyer (ots) -Für Bauträger und Projektentwickler werden die Baukosten immer mehr zum Risiko - doch mit Transparenz und schlanken Strukturen lassen sich Bauvorhaben auch gegenwärtig wirtschaftlich umsetzen. Eduard Richert und Andreas Peters sind die Gesellschafter der BAUAC GmbH, die als Generalübernehmer Bauprojekte in Süddeutschland und Dubai realisiert. Das Unternehmen baut bei hoher Qualität deutlich günstiger als seine Mitbewerber. Wir haben uns bei den Experten erkundigt, wie das funktioniert.Die Arbeiten am Elbtower in Hamburg ruhen - und es fällt schwer, den Rohbau des Gebäudes nicht als Zeichen für die Krise der Bauwirtschaft zu verstehen. Was das Milliardenimperium René Benkos zuletzt ins Wanken brachte und nun sogar die Insolvenz für sie bedeutete, führt eben auf breiter Front zum Stopp von Bauprojekten. "Erst kürzlich hat der Immobilienkonzern Vonovia bekannt gegeben, dass sie den Bau von 60.000 Wohnungen auf Eis legen, weil die Höhe der Zinsen und die enormen Baukosten eine wirtschaftliche Vermietung unmöglich machen", sagt Eduard Richert von der BAUAC GmbH. "Die Situation ist für die Baubranche eine schwere Belastung: Den Bauunternehmen steht das Wasser bis zum Hals und die Investoren haben viel Geld in Vorhaben gesteckt, die wegen des Baustopps nun auf Jahre keine Rendite erzielen. Das ist im Besonderen problematisch, weil gute Renditen den Startschuss für die nächsten Bauprojekte ermöglichen.""An der Höhe der Zinsen können wir nichts machen, doch was die Baukosten betrifft, ist durchaus ein Potenzial zur Einsparung vorhanden", ergänzt sein Geschäftspartner Andreas Peters. "In den fetten Jahren haben sich bei vielen Anbietern Strukturen aufgebaut, die immense Kosten verursachen - anders sieht es bei uns aus." Eduard Richert und Andreas Peters blicken auf mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Baubranche zurück. Vor vier Jahren haben sich die beiden zusammengetan, um mit der BAUAC GmbH Bauvorhaben für Investoren umzusetzen. Als Generalübernehmer hat sich die BAUAC GmbH auf den Schlüsselfertigbau spezialisiert und setzt dabei neue Maßstäbe. Dabei verfolgen die Experten das Ziel, durch die Senkung der Baukosten für höhere Renditen bei ihren Partnern zu sorgen und bieten in diesem Zusammenhang eine unschlagbare Kombination aus Qualität und Kosteneffizienz. Ein Team aus Bauingenieuren und Architekten kümmert sich um die Prüfung und die termingerechte Fertigstellung der Projekte. So haben Eduard Richert und Andreas Peters bereits zahlreiche Mehrfamilienhäuser und Reihenhausanlagen gebaut und stehen mit der BAUAC GmbH auch für Gewerbeimmobilien zur Verfügung.Hochwertige Bauvorhaben zu fairen Preisen: Baukosten unter 3.000 Euro pro Quadratmeter Netto-WohnflächeInvestoren halten sich seit einiger Zeit von Bauprojekten fern, weil wirtschaftliches Bauen gegenwärtig nicht möglich zu sein scheint. Aber wie sieht die Lage eigentlich konkret aus? "Die Investoren sehen sich mit Baukosten zwischen 3.500 und 4.000 Euro pro Quadratmeter konfrontiert, was zum Stillstand am Bau erheblich beiträgt", erklärt Eduard Richert. "Wir können allerdings für unter 3.000 Euro pro Quadratmeter bauen und ermöglichen unseren Kunden so hochwertige Bauvorhaben zu einem fairen Preis. Damit lohnt es sich, Projekte in Angriff zu nehmen." Dabei setzt das Team in erster Linie auf schlanke Strukturen und Prozesse. "Das bedeutet, dass wir uns vor Baubeginn intensiv mit dem Projekt beschäftigen, wenn andere längst die Betonmischer auffahren lassen", so Andreas Peters. "Diese Zeit holen wir während der Bauphase wieder ein, weil eine gründliche Planung Reibungsverluste und zusätzliche Kosten vermeidet."Entscheidend für die Zusammenarbeit mit der BAUAC GmbH ist vor allem eines: Transparenz bei der Kalkulation. "Wir legen die Zahlen offen und es stellt für uns kein Hindernis dar, den Partnern zu zeigen, was wir an dem Projekt verdienen", so Eduard Richert. "Mit unserer Open-Book-Kalkulation fahren die Investoren deutlich besser, weil wir keine hohen Risikoaufschläge einplanen müssen und unsere Auftraggeber von den Einsparungen mitprofitieren, da sie lediglich eine Fee auf die tatsächlichen Kosten bezahlen. Zusätzlich deckeln wir die Kosten für unsere Investoren zur Sicherheit mit einem garantierten Maximalpreis."Mit der BAUAC GmbH die Herausforderungen als Chance nutzenDer Ansatz der BAUAC GmbH geht weit über traditionelle Bauprozesse hinaus: Stattdessen setzen die Experten auf Nachhaltigkeit sowie innovative Bautechnologien und -materialien. Damit schaffen sie es nicht nur den aktuellen Anforderungen zu entsprechen, sondern diese regelmäßig zu übertreffen. So haben es die Experten um Eduard Richert und Andreas Peters geschafft, ihre Position als zuverlässiger Partner für Investoren, Architekten, Bauträger und Projektentwickler trotz herausfordernder Zeiten weiter zu stärken.Dabei sucht das Unternehmen aktiv nach Lösungen, um den aktuellen Hürden zu trotzen. "Wir haben Freude daran, etwas Großes entstehen zu lassen, und sind mit Leidenschaft bei der Sache", sagt Eduard Richert. Pressekontakt:BAUAC GmbH
Original-Content von: BAUAC GmbH, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172913/5671359