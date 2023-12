Ratingen (ots) -Feuerwerk verbindet. Menschen und Kulturen. Die international verankerte Silvester-Tradition begeistert Menschen in ganz Deutschland, egal, woher sie kommen. Damit auch alle mit Sicherheit viel Spaß haben, hat der VPI pünktlich zum Jahresendspurt ein neues Handout mit Sicherheitstipps auf den Weg gebracht. Und das sicherheitshalber gleich in sieben Sprachen.Ob in Deutsch, Englisch, Arabisch, Französisch, Türkisch, Ukrainisch oder Niederländisch -die nützlichen Tipps und Hintergrundinformationen rund um das Thema Feuerwerk kommen ganz kompakt auf jeweils zwei Seiten daher. "Wir haben die wichtigsten Sicherheitsinformationen kurz und knackig zusammengefasst", freut sich VPI-Vorsitzender Thomas Schreiber. Die Flyer in gleich sieben Sprachen finden sich ab sofort zum kostenlosen Download auf der Webseite des VPI unter Sicherheit - vpi (feuerwerk-vpi.de) (https://www.feuerwerk-vpi.de/innovation-sicherheit-und-forschung/sicherheit)"Feuerwerk gehört zu den schönsten Ausdrucksformen eines friedlichen Miteinanders. Egal, welche Nation, Sprache, Religion, welches Geschlecht und welche politische Ausrichtung - Feuerwerk hat die Kraft, Menschen im gemeinsamen Erleben durch Gefühle zu verbinden", weiß Thomas Schreiber.In Deutschland begrüßen jedes Jahr Millionen Menschen das Highlight der Silvesternacht, um das alte Jahr - und die "bösen Geister" - zu verabschieden und gemeinsam in das neue Jahr zu starten. Der neue Flyer "Feuerwerk - mit Sicherheit viel Spaß!" versteht sich als schnell konsumierbare Zusammenfassung und Ergänzung der üblichen Gebrauchsinformationen und "Packungsbeilagen".Er fokussiert auf drei ganz wesentliche Themenfelder: Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit und gibt 15 Tipps zum sicheren Umgang mit dem Silvesterspaß. "Für uns als VPI ist klar: Erst kommt die Sicherheit, dann das Vergnügen", sagt Thomas Schreiber. Der Verband mit seinen 23 Mitgliedsunternehmen in Deutschland macht sich seit Jahren für den richtigen Umgang mit Feuerwerk stark. "Die Themen Sicherheit und Gesundheit genießen immer höchste Priorität", sagt VPI-Vorstandsmitglied Richard Eickel. Für einen sachgemäßen Umgang mit den Feuerwerksprodukten wirbt deshalb auch dieVPI-Sicherheitskampagne "Lass es krachen - aber richtig" https://www.feuerwerk-vpi.de/lass-es-krachen/ - hier finden Interessierte weiterführende Tipps für den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwerk.Zum Verband IDer Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) ist der Zusammenschluss von 23 (teils assoziierten) Mitgliedsunternehmen aus Deutschland. Der VPI betreut Hersteller von Silvester-, Groß- und Bühnenfeuerwerken sowie Hersteller von pyrotechnischer Munition aus dem gesamten Bundesgebiet.Pressekontakt:Klaus Gotzen | Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI)An der Pönt 48 | 40885 RatingenTelefon: 02102 / 186 200 | E-Mail: info@feuerwerk-vpi.deOriginal-Content von: Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129041/5671354