Carl Zeiss Meditec (CZM) beendete das vierte Quartal im Einklang mit den Erwartungen des Managements. Der Umsatz und die bereinigte (adj.) EBIT-Marge erreichten die Prognose für das GJ 22/23. Der Ausblick für das GJ 23/24 geht davon aus, dass das Umsatzwachstum dem Branchenwachstum entspricht oder dieses übertrifft. Der Abbau von Lagerbeständen und die Zentralisierung des Einkaufs durch chinesische Krankenhäuser dürften jedoch Druck auf Umsatz und Marge im ersten Halbjahr ausüben; das Management geht davon aus, dass diese Effekte ab dem zweiten Halbjahr nachlassen werden. Sobald die Lieferengpässe und Produktmixeffekte nachlassen, sollte das langfristige Potenzial von CZM in den Fokus rücken. Die Analysten von AlsterResearch bestätigen ihre Einschätzung zu CZM, da die langfristigen Trends voll intakt sind. Nach dem jüngsten Kursanstieg (+15% in den letzten 7 Tagen) stufen die Analysten die Aktie nun mit "HALTEN" ein und geben ein unverändertes Kursziel von EUR 95,00 an. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Carl%20Zeiss%20Meditec%20AG





Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken