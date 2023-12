DJ INDEXÄNDERUNG/Take-Two Interactive kommen für Seagen in Nasdaq-100

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Take-Two Interactive werden in den Nasdaq-100 aufgenommen. Wie der Börsenbetreiber Nasdaq mitteilte, müssen dafür Seagen den Index verlassen. Hintergrund ist die Übernahme des Unternehmens durch Pfizer, die voraussichtlich am 14. Dezember 2023 abgeschlossen wird. Die Änderung soll mit Handelsbeginn am 18. Dezember umgesetzt werden.

=== + Nasdaq-100 AUFNAHME - Take-Two Interactive ENTNAHME - Seagen ===

