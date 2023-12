Hannover (ots) -Der Fachtitel "kress pro" zeichnet Ansgar Heise als "Medienmanager des Jahres 2023" aus. Die Begründung der "kress"-Jury: "Der geschäftsführende Gesellschafter der Heise Gruppe forcierte früh die Digitalisierung des Familienunternehmens und setzt auf eine ehrgeizige, auch durch Zukäufe getriebene Wachstumsstrategie. In den vergangenen zehn Jahren konnte die Gruppe den Umsatz verdoppeln. Im Inhalte-Geschäft (u. a. "c't", "t3n") investiert Heise in Zukunftsfelder wie E-Learning und Digitalvertrieb.""kress pro" zeichnet zum 8. Mal die besten Führungskräfte der Medienbranche aus. Das Branchenmagazin ehrt in 13 Kategorien insgesamt 90 Persönlichkeiten, die in diesem Jahr außergewöhnliche Arbeit geleistet haben.- Der Medienmanager des Jahres: Ansgar Heise (Heise-Gruppe)- Der Award für das Lebenswerk: Helmut Markwort ((Burda (u.a. "Focus"), Unternehmer (Radio Gong, Hit Radio FFH, Antenne Bayern))Die Erstplatzierten 2023 in den weiteren Kategorien:- Chefredakteurin des Jahres (Zeitung): Jule Lumma(VRM)- Chefredakteur/-in des Jahres (Zeitschrift): Sascha Chaimowicz, Emilia Smechowski (Zeit-Magazin)- Chefredakteure des Jahres (Digital): Carsten Knop, Cai Philippsen (FAZ)- Digital-Manager des Jahres: Ramón Kadel ("Handwerk Magazin")- TV-Managerin des Jahres: Inga Leschek (RTL Deutschland)- Radio/Audio-Manager des Jahres: Jan-Henrik Schmelter (Radio Bob!)- Vertriebsmanager des Jahres: Georgios Athanassakis (Rheinische Post Mediengruppe)- Vermarkter/-in des Jahres: Cord Hollender, Marianne Bullwinkel (RMS)- Fachmedien-Manager des Jahres: Carsten Buhr (De Gruyter Brill)In Österreich wurden Maximilian Dasch jr. (Salzburger Nachrichten) und in der Schweiz Felix Graf (NZZ) ausgezeichnet. Dazu kooperierte "kress pro" mit den Partnermagazinen "Österreichische Journalist:in" und "Schweizer Journalist:in".Die Namen von allen 90 Nominierten in allen Kategorien mit allen Begründungen lesen Sie in "kress pro" Ausgabe 10/2023: https://shop.oberauer.com/detail/index/sArticle/659Pressekontakt:"kress pro"-Chefredakteur Markus WiegandTelefon: 0049 7742 9754 019markus.wiegand@kresspro.deOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66148/5671410