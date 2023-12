DJ MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Inditex überzeugt mit Zahlen

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kleinen Aufschlägen zeigen sich Europas Börsen am Mittwochmittag. Wie erwartet verläuft das Geschäft vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend sehr ruhig. Der DAX notiert acht Punkte höher bei 16.800 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent nach oben auf 4.544 Punkte. Nach den US-Inflationsdaten vom Vortag herrscht weiter gute Laune an den Märkten. Dazu hatte US-Finanzministerin Janet Yellen auch von guten Aussichten für einen weiteren Rückgang der Inflation und gleichzeitig einer Sanften Landung der US-Wirtschaft gesprochen. Enttäuschungen bei der Fed-Sitzung dürfen daher von vielen Investoren begrüßt werden, die noch nicht im Markt sind und günstige Einstiegspunkte suchen.

Allerdings häufen sich die Warnzeichen, dass der Markt zu selbstsicher in den Fed-Entscheid geht. Viele Strategen wie von BNY Mellon, Blackrock und anderen hatten betont, dass die Fed deutlich hawkishere Aussagen machen werde, als der Markt vor allem an den Anleihemärkten bereits eingepreist habe. Eine Inflation von 4 Prozent in der Kernrate lasse noch lange nicht auf Zinssenkungen hoffen.

Dazu sieht auch der Chef von Vermögensverwalter deVere Group, Nigel Green, Zeichen von übertriebenem Selbstvertrauen an den Börsen im Vorfeld der US-Zinsentscheidung. Die Inflation sei hartnäckig: "Die Fed dürfte nicht das Risiko eingehen wollen, die Kehrtwende ihrer Politik zu früh mit Zinssenkungen einzuleiten".

Zu Einzelaktien gibt es wenig Nachrichten, aber auch kaum Interesse von Anlegern. Ohne Kenntnis der künftigen Leitzinsen bei Fed und EZB könnten Gewinnerwartungen ohnehin nicht korrekt diskontiert werden, heißt es.

Inditex erhöht den Ausblick

In Madrid legt die Modekette Inditex um 1,1 Prozent zu. Hier hat sich das Wachstum weiter beschleunigt. Der Umsatz wuchs in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs um 14,9 Prozent. Den Ausblick für die Bruttomarge hat das Unternehmen nun nach oben genommen, es rechnet mit einer 75 Basispunkte höheren Marge. Morgan Stanley hatte für die Bruttomarge im Gesamtjahr ein Plus von 54 Basispunkte erwartet.

Wie bereits an den Vortagen führen Umstufungen durch Analysten zu Ausschlägen: BASF sind mit 4,0 Prozent Plus einsamer Spitzenreiter im DAX. Hier hat die UBS die Aktien gleich doppelt hochgestuft von "Sell" auf "Buy". MTU erholen sich um 1 Prozent von dem Kurseinbruch am Vortag. Analysten wie von der Citigroup hatten ihn als übertrieben bezeichnet.

Bei Fraport wird der Anstieg der Aktivitäten im November positiv registriert, die Aktien klettern um 1,3 Prozent. Zum einen stieg das Passagieraufkommen um 12,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Positiv ist aber auch das anziehende Frachtgeschäft", so ein Marktteilnehmer. Dieses legte um 6 Prozent zu.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.544,36 +0,2% 7,75 +19,8% Stoxx-50 4.087,72 +0,4% 15,30 +11,9% DAX 16.800,07 +0,0% 8,33 +20,7% MDAX 26.550,77 -0,1% -32,03 +5,7% TecDAX 3.290,53 +0,1% 1,96 +12,7% SDAX 13.118,45 -0,2% -26,89 +10,0% FTSE 7.561,94 +0,3% 19,17 +1,2% CAC 7.561,62 +0,2% 18,07 +16,8% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,18 -0,04 -0,39 US-Zehnjahresrendite 4,18 -0,02 +0,30 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:38 Di, 18:30 % YTD EUR/USD 1,0783 -0,1% 1,0788 1,0794 +0,7% EUR/JPY 157,03 +0,0% 157,32 157,21 +11,9% EUR/CHF 0,9442 -0,1% 0,9446 0,9451 -4,6% EUR/GBP 0,8609 +0,2% 0,8609 0,8595 -2,7% USD/JPY 145,60 +0,1% 145,84 145,64 +11,0% GBP/USD 1,2526 -0,3% 1,2531 1,2559 +3,6% USD/CNH (Offshore) 7,1935 +0,0% 7,1982 7,1964 +3,8% Bitcoin BTC/USD 41.062,30 -0,4% 41.139,15 40.957,49 +147,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,65 68,61 +0,1% +0,04 -10,6% Brent/ICE 73,22 73,24 -0,0% -0,02 n.def. GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,73 34,86 +2,5% +0,87 -58,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.983,12 1.979,54 +0,2% +3,59 +8,7% Silber (Spot) 22,70 22,76 -0,3% -0,06 -5,3% Platin (Spot) 919,64 933,50 -1,5% -13,86 -13,9% Kupfer-Future 3,78 3,79 -0,0% -0,00 -0,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

