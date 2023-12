© Foto: Beata Zawrzel - picture alliance / NurPhoto



US-Aktien stehen kurz vor einem neuen Allzeithoch. Überraschend starke iPhone-Verkäufe könnten laut Wedbush-Analyst Dan Ives der Schlüssel für Apples Allzeithoch sein. Die Apple-Aktie bewegt sich knapp unter ihrem Allzeithoch von Mitte Juli bei 198,23 US-Dollar. Laut Wedbush-Analyst Dan Ives könnten die iPhone-Lieferungen über den 220 Millionen bis 230 Millionen Einheiten liegen, die von der Wall Street für Apples Geschäftsjahr 2024 erwartet werden. Die ersten Anzeichen für solch eine Überraschung könnten bereits in diesem Quartal kommen, mit einer starken Nachfrage in den USA und vor allem in China trotz der Bedrohung durch den lokalen Konkurrenten Huawei, so Ives weiter. "Mit etwa 240 …