BioLabs und Promega haben heute die Ausweitung ihrer Zusammenarbeit bekannt gegeben, mit dem Ziel, durch die Unterstützung von Frühphasen-Start-up-Unternehmen die Innovation im Life Science-Bereich weltweit zu beschleunigen. Die Promega GmbH in Walldorf, der deutsche Ableger des weltweit agierenden Life Science-Herstellers Promega, wird BioLabs Heidelberg Ausrüstung, Dienstleistungen und Schulungsmaßnahmen zur Verfügung stellen. Diese Initiative etabliert die Rhein-Neckar-Region weiter als Zentrum der wissenschaftlichen Innovation in Deutschland und stärkt das förderliche Umfeld der Region für Frühphasen-Start-up-Unternehmen.

Die Vereinbarung stellt eine Erweiterung der seit 2019 bestehenden Zusammenarbeit zwischen Promega und BioLabs dar, einem aufgabenorientierten Unternehmen mit einem Fokus auf die Stärkung von Unternehmern und die beschleunigte Kommerzialisierung von Life Science-Innovationen weltweit. Promega unterstützt aktuell sämtliche BioLabs-Standorte in den USA und Frankreich und befähigt Unternehmer dazu, ihre Forschung im Bereich der Life Sciences voranzutreiben.

"Der globale Wissensaustausch zwischen den Start-ups und den Wissenschaftlern von Promega spielt dabei eine zentrale Rolle und unterstreicht, warum Promega der Unterstützung von Technologieförderern wie BioLabs Priorität einräumt", sagt Dr. Hans-Joachim Müller, General Manager der Promega GmbH. "Die Mischung aus fortschrittlicher Ausstattung und zielgerichtetem Wissensaustausch ist ein potenter Katalysator für die Erweiterung innovativer Fähigkeiten dieser Unternehmen", erklärt Müller. "Wir können Promega-Produkte direkt in den Entwicklungsprozess von Start-up-Unternehmen einführen, so dass diese ihre Technologien schneller auf den Markt bringen können."

Nicolas Bardonnet, General Manager von Promega France, sagt, die Unterstützung von BioLabs durch Promega in Europa werde durch die Ergebnisse in den USA bestätigt. "Es ist völlig klar, dass diese Art des Engagements bei Technologieförderern massive Auswirkungen hat und die F&E-Projekte junger Biotechnologie-Unternehmen deutlich beschleunigt."

Johannes Frühauf, Gründer und President von BioLabs fügte hinzu: "Die Partnerschaft von BioLabs mit Promega ermöglicht es unseren Mitarbeitern, sich auf die innovative Forschung und die Spitzentechnologien zu konzentrieren, an denen sie gerade arbeiten. Wir freuen uns über die Möglichkeit, unsere Zusammenarbeit mit Promega zu erweitern und auf die Zusammenarbeit mit Promega in Deutschland und Frankreich."

BioLabs stellt komplett ausgestattete und unterstützte Labor- und Büroflächen, Zugang zu einer kollaborativen Gemeinschaft und Verbindungen zu einem globalen Life Science-Netz aus Partnern in mehr als 250 innovativen Start-up-Unternehmen weltweit zur Verfügung. Das kapitaleffiziente Modell von BioLabs minimiert die Hindernisse für die Gründung eines Life Science-Start-ups und ermöglicht es Unternehmen, sich auf die Forschung anstatt auf betriebliche Abläufe zu konzentrieren. Dies beschleunigt die Entwicklung von kommerziellen Spitzentechnologien deutlich.

Über BioLabs

BioLabs ist ein maßgeblicher Wachstumspartner für wissenschaftsbasierte Unternehmer. Die Firma befähigt Unternehmen dazu, ihre Forschung zu beschleunigen, ihr Geschäft zu erweitern und einen dauerhaften Einfluss auf die Welt auszuüben. BioLabs hebt sich durch sein branchenbestimmendes Ökosystem ab: Die Firma bietet erstklassige Laborräume, wichtige Unternehmensdienstleistungen, ein leistungsfähiges Netzwerk von Innovatoren und Beratern mit praktischer Erfahrung und Standortteams mit beispielloser Erfahrung, die Gründer durch die komplexen Abläufe beim Aufbau eines Biotechnologie-Unternehmens führen. Die BioLabs-Zentren bilden zentrale Innovationsdrehscheiben in Nordamerika, mit weiteren Standorten in Paris und Saclay in Frankreich, Heidelberg in Deutschland und Japan. Weitere Informationen sind verfügbar unter https://www.biolabs.io

Über Promega Corporation

Die Promega Corporation ist führend bei der Bereitstellung innovativer Lösungen und technischer Unterstützung in der Life Sciences-Branche. Das Portfolio des Unternehmens, bestehend aus über 4.000 Produkten, unterstützt eine Reihe von biowissenschaftlichen Arbeiten in Bereichen wie Zellbiologie, DNA-, RNA- und Proteinanalyse, Medikamentenentwicklung, Humanidentifizierung und Molekulardiagnostik. Diese Instrumente und Technologien wurden in den letzten 45 Jahren immer häufiger eingesetzt und werden heute von Wissenschaftlern und Technikern in Laboren für die akademische und staatliche Forschung, Forensik, Pharmazeutik, klinische Diagnostik sowie landwirtschaftliche und ökologische Tests eingesetzt. Promega hat seinen Firmensitz in Madison, WI, USA, und Zweigbetriebe in 16 Ländern sowie 50 weltweit tätige Händler.

Seit 1997 ist die Promega GmbH als Tochterunternehmen der Promega Corp in Deutschland präsent. Mit ihren mehr als 150 Mitarbeitern ist sie verantwortlich für den Vertrieb von Promega-Produkten in Deutschland, Österreich und Osteuropa. 2019 zog die Firma von Mannheim nach Walldorf um. Seitdem sind das Logistikzentrum und die Verwaltung unter einem Dach vereint.

Erfahren Sie mehr unter www.promega.com oder besuchen Sie Promega Connections Blog.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231212385409/de/

Contacts:

Promega GmbH: Dr. Anette Leue

+49 6227 6906 0

anette.leue@promega.com

BioLabs Global:

Business Development Department

BioLabsBD@biolabs.io