Der IT-Fachkräftemangel ist 2023 im Vergleich zum Vorjahr nochmal um 12.000 unbesetzte Stellen angestiegen. So viele IT-Fachkräfte fehlen der deutschen Wirtschaft jetzt. Die IT-Branche in Deutschland hat ein hartes Jahr hinter sich. Getrieben durch die Inflation ist die Investitionsbereitschaft von Risikokapitalgebern deutlich gesunken, was viele Startups zu Kündigungen von Fachkräften getrieben hat; einige sind sogar in die Insolvenz gegangen. Spekulationen ...

