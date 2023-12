FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung der Bank of America (BofA) hat die Aktien von Continental am Mittwoch mit 74,94 Euro auf den höchsten Stand seit Mitte März getrieben. Der Weg schien frei zum Jahreshoch 79,24 Euro, zumal BofA-Experte Horst Schneider ein Kursziel von 89 Euro ansetzt. Zuletzt fielen Conti-Aktien aber wieder unter das Zwischenhoch vom Juli zurück und lagen mit 73,24 Euro nur noch 1,9 Prozent im Plus.

Schneider setzt auf Optimierungsmaßnahmen und Portfoliobereinigung der Hannoveraner. Zudem werde das Autozuliefergeschäft massiv unterschätzt./ag/mis