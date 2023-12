EQS-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung

KWS Hauptversammlung beschließt höhere Dividende



13.12.2023 / 14:48 CET/CEST

KWS Hauptversammlung beschließt höhere Dividende Die Aktionäre der KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007074007) haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung den Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu allen Tagesordnungspunkten mit deutlichen Mehrheiten zugestimmt. Die Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2022/2023 steigt auf 0,90 (0,80) € je Aktie. Am heutigen Vormittag fand die ordentliche Hauptversammlung der KWS SAAT SE & Co. KGaA als Präsenzveranstaltung in Einbeck statt. Der Vorstand erläuterte den anwesenden Aktionärinnen und Aktionären die wirtschaftliche Entwicklung des sehr erfolgreichen vergangenen Geschäftsjahres 2022/2023. Die KWS Gruppe erzielte einen Umsatzanstieg von 18 % auf 1,82 (1,54) Mrd. €. Das Betriebsergebnis (EBIT) verzeichnete einen erheblichen Zuwachs um 44 % auf 222,8 (155,1) Mio. €, die entsprechende EBIT-Marge verbesserte sich ebenfalls deutlich auf 12,2 (10,1) %. Das Ergebnis je Aktie stieg um 18 % auf 3,85 (3,27) €. Vorstand und Aufsichtsrat dankten allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren erfolgreichen Einsatz. Auf Grundlage der erfreulichen Geschäftsentwicklung hat die ordentliche Hauptversammlung auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat die Ausschüttung einer höheren Dividende von 0,90 (0,80) € beschlossen. Damit werden 29,7 (26,4) Mio. € an die Aktionäre der KWS SAAT SE & Co. KGaA ausgeschüttet. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 23,4 (24,5) %, mit der KWS weiterhin im Rahmen ihrer an der Ertragskraft des Unternehmens ausgerichteten Ausschüttungspolitik einer Dividendenzahlung von 20 bis 25 % des Jahresüberschusses der KWS Gruppe bleibt. Die Hauptversammlung billigte zudem das um nichtfinanzielle Leistungskriterien (ESG-Komponenten) ergänzte System der Vorstandsvergütung. Zukünftig soll die kurzfristige variable Vergütung zusätzlich von der Zielerreichung hinsichtlich der Kriterien "Innovationskraft" (Umsatzanteil neuer Produkte) sowie "Senkung von CO 2 -Emissionen" (Scope 1 & 2) beeinflusst werden. Diese Kriterien sind eng mit den Zielsetzungen der KWS Nachhaltigkeitsinitiative 2030 verknüpft. Prognosen für das Geschäftsjahr 2023/2024 bestätigt Für die KWS Gruppe erwartet der Vorstand unverändert ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 % (auf vergleichbarer Basis, ohne Währungs- und Portfolioeffekte) bei einer EBIT-Marge zwischen 11 und 13 %. Die Forschungs- & Entwicklungsquote soll in einer Spanne von 18 bis 19 % liegen. Über KWS KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Über 5.000 Mitarbeiter* in mehr als 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro. Seit über 165 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 300 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. *ohne Saisonarbeitskräfte Kontakte: Peter Vogt

