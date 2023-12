Kunden, Unternehmen und Markeninhaber können erkunden, wie Identiv IoT-Anwendungen auf den Markt bringen kann

Identiv, Inc. (NASDAQ: INVE), ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Sicherheit und Identifizierung im Internet der Dinge (IoT), lädt Kunden, Unternehmen und Markeninhaber ein, sein neues IoT ExcellenceCenter bei München zu besuchen, um das gesamte IoT-Portfolio des Unternehmens kennenzulernen. Experten aus dem benachbarten Engineering Excellence Center von Identiv stehen vor Ort zur Verfügung, um eine breite Palette von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten zu präsentieren. So können sich die Besucher aus erster Hand ein Bild davon machen, wie RFID-gestützte Lösungen ihr Geschäft verbessern können.

Im IoT Excellence Center können aktuelle und potenzielle IoT-Kunden, Partner und Lieferanten die führenden IoT-Produkte von Identiv, die auf Hochfrequenz- (HF) Nahfeldkommunikation (NFC), Bluetooth- (BLE) oder Ultrahochfrequenz- (UHF) Technologie basieren, vorführen und testen. Das neue Zentrum präsentiert fortschrittliche RFID-Lösungen, wie eingebettete Life-of-Garment-Tags, robuste Tag-On-Metal (TOM)-Tags, BLE-fähige ID-Pixels-Tags, verschlüsselte Lösungen für das Gesundheitswesen und nachhaltige Lösungen für Verbrauchermarken, die die bitse.io IoT Connecting Cloud nutzen.

Die RFID-Branchenexperten von Identiv aus dem Engineering Excellence Center stehen vor Ort zur Verfügung, um gemeinsam mit den Besuchern ihre bahnbrechenden IoT-Produktideen in Lösungen zu verwandeln, die in die Serienproduktion überführt werden können. Das hochkarätige Ingenieursteam von Identiv berät seine Kunden während des gesamten Innovationszyklus, vom ersten Konzept und Design über die Prototypentwicklung bis hin zur Massenproduktion. Die Ingenieure von Identiv greifen bei ihrer Arbeit auf dieselbe Ausrüstung zurück, die auch in den Produktionsstätten des Unternehmens in Südostasien für die Herstellung hoher Stückzahlen verwendet wird. Dieser Ansatz rationalisiert den Designprozess und hilft den Kunden, zeit- und kostenintensive Redesign-Zyklen zu vermeiden.

"Unser IoT Excellence Center ist ein Beispiel für die Stärke der technischen Kompetenz unseres Teams und unser Engagement für den Erfolg unserer Kunden, Partner und Lieferanten. Wir freuen uns darauf, dass sich die Besucher mit den ausgestellten hochmodernen IoT-Spezialgeräten beschäftigen", sagte Amir Khoshniyati, VP und GM of IoT, Identiv. "Mit der Vor-Ort-Unterstützung durch unser Engineering Excellence Center können sich IoT-Innovatoren auf Identiv verlassen, wenn es darum geht, ihre bahnbrechenden Ideen zu entwerfen und in funktionierende Prototypen zu verwandeln, die effektiv in die Großserienproduktion überführt werden können."

Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach IoT-Lösungen bietet Identiv Kunden und Partnern eine vollständig optimierte Plattform für die Entwicklung, Validierung, Inbetriebnahme und Skalierung spezieller RFID-basierter IoT-Geräte. Die IoT-Lösungen von Identiv eignen sich für eine Vielzahl potenzieller Anwendungen in einem breiten Spektrum von Endmärkten, darunter Gesundheitswesen, Unterhaltungselektronik, Luxusgüter sowie Logistik und Lagerverfolgung.

Für weitere Informationen über Identiv IoT oder um einen Besuch im IoT Excellence Center zu vereinbaren, kontaktieren Sie bitte IoT@identiv.com.

Über Identiv

Identiv, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von digitaler Sicherheit für die physische Welt. Die Plattform von Identiv umfasst RFID und NFC, Cybersicherheit und das gesamte Spektrum der physischen Zugangs-, Video- und Audiosicherheit. Identiv ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Stammaktien an der NASDAQ Stock Market LLC in den USA unter dem Symbol "INVE" notiert sind. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte identiv.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231212517623/de/

Contacts:

Identiv Medienkontakt:

press@identiv.com