Aesyra, ein Medizintechnik-Unternehmen, das orale Technologien zur Verbesserung des Schlafs entwickelt, gab heute eine Seed-Finanzierung in Höhe von 3 Millionen US-Dollar bekannt. Die Finanzierungsrunde wurde von Supermoon Capital (USA), dem weltweit ersten auf Schlaftechnologie fokussierten Fonds, und dem Deep-Tech-Investor Creadd Ventures (Schweiz) angeführt, unter Beteiligung des bestehenden Investors Zürcher Kantonalbank.

Die neue Finanzierung wird die Entwicklung und Vermarktung der AesyBite® Produktlinie von Aesyra zur genauen Überwachung und Behandlung von Schlafbruxismus und Schlafapnoe unterstützen. Bruxismus im Schlaf ist eine Schlafstörung, die häufig mit Schlafapnoe einhergeht und von der weltweit fast eine Milliarde Menschen betroffen sind. Als Spin-off der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) in der Schweiz hat Aesyra ein leistungsstarkes Technologiesystem entwickelt, das ein einzigartiges orales Gerät, firmeneigene Sensoren und künstliche Intelligenz kombiniert und die Bruxismusaktivität der Nutzer nachweislich um über 70 reduziert. AesyBite von Aesyra basiert auf einer Technologie, die von EPFL-Forschern entwickelt wurde, sowie auf Algorithmen, die auf über 10 Jahren Schlafforschungsdaten basieren.

"Diese wichtige Investition markiert einen entscheidenden Entwicklungsschritt für Aesyra", so Marco Letizia, Gründer und CEO von Aesyra. "Wir sind sehr erfreut, mit Supermoon Capital und Creadd Ventures zusammenzuarbeiten, die unsere Vision teilen, einen bedeutenden Entwicklungsschub in der Schlafindustrie zu bewirken. Mit ihrer Unterstützung sind wir gut aufgestellt, um den Einsatz unserer bahnbrechenden Lösungen zu beschleunigen und letztlich die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern und das Gesundheitswesen zu verbessern."

"Die innovative Technologie von Aesyra stellt einen enormen Durchbruch auf dem Gebiet der Schlafforschung zur Behandlung von Schlaf-Bruxismus und Schlaf-Apnoe dar", erklärte Michael Masterson, Managing Partner bei Supermoon Capital. "Wir sind beeindruckt von dem einzigartigen Ansatz des Unternehmens, dem starken Führungsteam und dem unerschütterlichen Engagement, das Gesundheitswesen zu revolutionieren. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Aesyra, und darauf, die Ziele des Unternehmens zu unterstützen."

"Wir haben uns für Aesyra als erstes Investment von Creadd Ventures entschieden, da es hervorragend zu unserer Philosophie passt, in Unternehmen zu investieren, die das Potenzial besitzen, einen entscheidenden Beitrag zur Lebensqualität von Patienten zu leisten", so Lorenzo Leoni, Gründer und Managing Partner bei Creadd Ventures.

Masterson Leoni wird in den Vorstand von Aesyra eintreten und ihre umfassende Branchenkenntnis und strategische Führung einbringen, um das Wachstum und den Erfolg des Unternehmens zu steigern.

Über Aesyra:

Aesyra ist ein Unternehmen in Privatbesitz, das sich in der klinischen Phase befindet und sich der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung intelligenter medizinischer Geräte widmet, die in der Lage sind, Schlafbruxismus und Schlafapnoe genau zu überwachen und zu lindern. Das Unternehmen hat eine Reihe von Geräten (AesyBite®) entwickelt, die mit Hilfe innovativer und geschützter Sensoren und Algorithmen intraorale Messungen verschiedener Faktoren während des Schlafs ermöglichen und in der Lage sind, Bruxismus aktiv zu reduzieren und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aesyra.com.

Über Supermoon Capital:

Supermoon Capital ist die einzige Risikokapitalgesellschaft der Welt, die sich ausschließlich auf den Markt für Schlaftechnologie konzentriert. Das in San Francisco ansässige Unternehmen geht Partnerschaften mit visionären Innovatoren im gesamten Spektrum des Schlafmarktes ein, zu dem die Bereiche Chronobiologie, Neurotechnologie, Biotechnologie, Pharmazie, Medizintechnik, Verbraucherinterventionen und Unternehmenslösungen gehören. Supermoon und sein globales Netzwerk aus prominenten Akademikern, strategischen Partnern und renommierten Schlafforschern unterstützen Unternehmen in einer Reihe von Funktionen, einschließlich Produktentwicklung, Markteinführungsstrategie und Wachstumsfinanzierung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.supermooncapital.com.

Über Creadd Ventures:

Creadd Ventures ist ein neuer Risikokapitalfonds, der sich auf Investitionen in Biomedizin-, DeepTech- und SAAS-Unternehmen in der Schweiz und Europa konzentriert. Die Investitionsstrategie des Fonds zielt ab auf aufstrebende Unternehmen im Frühstadium mit starken Managementteams, einer soliden und proprietären wissenschaftlichen Grundlage und einer klaren Strategie zur Markteinführung. Creadd nutzt die umfangreiche Erfahrung und das Netzwerk der beiden Gründungspartner als Unternehmer und Fondsmanager. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.creadd.ch.

Über Zürcher Kantonalbank

Die Zürcher Kantonalbank ist eine unabhängige öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons Zürich, die nach dem Recht des Kantons Zürich gegründet wurde. Ihr eingetragener Firmensitz und Hauptgeschäftssitz befindet sich in Zürich, Schweiz. Von den Rating-Agenturen Standard Poor's, Moody's und Fitch hat sie Topbewertungen erhalten (AAA/Aaa). Zu den Kernaktivitäten der Bank, die konzernweit mehr als 6.000 Mitarbeitende beschäftigt, gehören das Finanzierungsgeschäft, das Asset und Wealth Management, der Handel, das Kapitalmarktgeschäft, das Einlagengeschäft, der Zahlungsverkehr und das Kartengeschäft. www.zkb.ch

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

