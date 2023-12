Ninetailed, ein Pionier im Bereich Composable MarTech, freut sich, mitteilen zu können, dass sie die Kriterien für die MACH Alliance erfüllen und damit das Zertifikat für den MACH-Status erhalten. Dieser wichtige Meilenstein auf dem Wachstumspfad von Ninetailed beweist das uneingeschränkte Engagement für die Weiterentwicklung der MACH-Prinzipien: Microservices, API-first, Cloud-native SaaS und Berührungslose Technologien. Ninetailed hat diese Grundprinzipien konsequent umgesetzt und damit die Fähigkeit bewiesen, dank innovativer Marketing-Technologien Lösungen breitzustellen, die nicht nur flexibel und skalierbar sind, sondern auch die Zeit überdauern. Dies zeigt sich an ihrer Plattform für Experimente und Personalisierung, die sich nahtlos in verschiedene zusammenstellbare Content-Plattformen integrieren lässt, ebenso wie in Datenquellen, CDPs und CRMs. So können Unternehmen ihr Marketing agil und individuell gestalten.

"Wir freuen uns sehr, nun der MACH Alliance anzugehören. Diese Chance verschafft uns Anerkennung für unsere Bemühungen im Bereich Composable Experimentation and Personalization. Darüber hinaus passt dieses Ereignis perfekt zu unserer Vision, eine Welt zu schaffen, in der alles auf dich persönlich zugeschnitten ist. Das befindet sich nahtlos im Einklang mit unserer Aufnahme in die Alliance. Denn so werden wir für unsere Bemühungen belohnt, personalisierte, kundenzentrierte Lösungen zu entwickeln und es spiegelt unsere Mission wider, eine Zukunft zu gestalten, wo jede digitale Erfahrung so einzigartig ist, wie der einzelne Empfänger. Wir freuen uns auf unsere Mitwirkung in der Allianz und die Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern, mit dem Ziel, Innovationen voranzutreiben und Käufer bei ihrer MACH-Transformation zu unterstützen", sagte Andy Kaiser, CEO und Mitbegründer von Ninetailed.

Ninetailed hat kürzlich erhebliche Anstrengungen unternommen, seine Position im Markt zu konsolidieren. Der Beitritt zur MACH Alliance und die Einhaltung von SOC2 unterstreichen das Streben nach Exzellenz. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Führungsmannschaft durch die Ernennung von Irina Botea zur VP of Marketing und Kim Bergstrand zum VP of Sales erweitert. Dies stärkt die Marktnähe des Unternehmens und sichert eine kohärente und effektive Herangehensweise an Marktstrategien und die Einbindung von Kunden, was letztendlich zum Unternehmenswachstum beiträgt.

"Wir heißen Ninetailed herzlich in der MACH Alliance willkommen. Ihre solide Arbeit bei der Entwicklung von fortschrittlichen, zusammensetzbaren Marketing-Technologien zeigt, dass sie viel zur Evolution von Experimentieren und Personalisierung von digitalen Diensten beitragen können. Ninetailed's Mitgliedschaft zeigt, dass wir Diversität der Fachgebiete und Methoden schätzen. Wir bemühen uns gemeinsam, Innovation und Flexibilität im digitalen Handel und anderen Bereichen voranzutreiben', sagte Casper Aagaard Rasmussen, President der MACH Alliance.

Über MACH Alliance

Die MACH Alliance ist eine [501(c)(6)] Non-Profit-Organisation, die von einem unabhängigen Board geführt wird. Sie unterstützt nicht bestimmte Anbieter, Mitglieder oder sonstige Organisationen. Die Alliance wurde im Juni 2020 mit dem Ziel gegründet, Unternehmen dabei zu helfen, sich in der komplexen, modernen Technologielandschaft zurechtzufinden. So sollen die geschäftlichen Vorteile von offenen Tech-Umgebungen aufgezeigt werden, die auf Microservices basieren, API-first, Cloud-native SaaS oder Berührungslos sind. Alle MACH Alliance-Mitglieder erfüllen Zertifizierungsprinzipien, die auf ihrer Website veröffentlicht sind.

Die MACH Alliance begrüßt Technologieunternehmen und einzelne Branchenexperten, die dieselbe Zukunftsvision teilen. Sie erfahren mehr unter machalliance.org, und hier können Sie sich über die MACH-Zertifizierung informieren. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Über Ninetailed

Ninetailed ist im Bereich Composable MarTech führend. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Personalisierung und das Experimentieren mit dynamischen Websites, die auf zusammensetzbaren Architekturen erstellt wurden. Mit dem Ziel, digitale Erfahrungen interessanter zu machen, versetzt Ninetailed Unternehmen in die Lage, mehr Besucher in Kunden umzuwandeln, indem maßgeschneiderte Erfahrungen erstellt, getestet und analysiert werden. Marken wie Ruggable, SumUp, sowie Ace Tate nutzen die Lösungen von Ninetailed, um ihren Umsatz zu steigern. Ninetailed ist führend im Bereich des Experimentierens und der Personalisierung und bietet Erfolgsgeschichten, die Unternehmen zu Umsatzsteigerung und mehr Conversions anregen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ninetailed.com Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

