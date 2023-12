DAX 40 Ausblick: Rekordhoch in Schlagdistanz - Fed und EZB im Fokus

Wenige Stunden vor der letzten US-Notenbanksitzung des Jahres 2023 kann das Frankfurter Börsenbarometer (Deutschland 40) bis zum Mittag auf 16.812 Zähler zulegen (0,11 Prozent). Damit befindet sich das Rekordhoch von 16.837 Zählern weiterhin Schlagdistanz. Auch die EZB-Sitzung dürfte schon bald ihre Schatten vorauswerfen. Nach den jüngsten US-Inflationsdaten bleibt die Hoffnung groß, dass der geldpolitische Gegenwind schon bald nachlassen könnte. Entwicklung der US-Inflationsdaten lässt Börsianer auf baldige Zinssenkungen hoffen Nach Mitteilung der jüngsten Teuerungsdaten für die USA bleiben die Zinssenkungsfantasien weiterhin am Leben. Mit 3,1 Prozent notierten die Verbraucherpreise in der größten Volkswirtschaft so hoch wie von Fachleuten im Vorfeld geschätzt (per Jahresmonatsvergleich). Im Monat zuvor wurden in diesem Fall noch 3,2 Prozent ausgewiesen. Die für die Fed bedeutende Kernrate der Teuerung lag mit 4,0 Prozent so hoch wie erwartet und damit ebenfalls so hoch wie im Monat zuvor.

Auch wenn eine positive Überraschung damit ausblieb, dürften die bestehenden Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA zumindest nicht gedrosselt werden. Das Fed-Watch-Tool aus dem Hause CME rechnet am heutigen Abend mit einer Chance in Höhe von 98,2 Prozent, dass es zu einer Zinspause kommt. Für die Mai-Sitzung im kommenden Jahr beträgt die Wahrscheinlichkeit fast 50 Prozent, dass im Umfang von 25 Basispunkten an den Zinsschrauben nach unten gedreht wird. Aktuell notiert das im Fachjargon sogenannte Zinsband bei 5,25-5,50 Prozent.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

