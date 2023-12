Wien (ots) -APA-CEO Pig: "Fokus auf Umsetzung der APA-Digital- und AI-Strategie"Die APA-Gruppe hat einen neuen COO. Klemens Ganner (47), der seit 2003 in unterschiedlichen Positionen für das Unternehmen tätig ist, übernimmt ab sofort die neue Position des Chief Operating Officer. In dieser Funktion wird er die effiziente und ertragreiche Umsetzung der Digitalisierungs- und AI-Strategie der APA-Gruppe für den österreichischen Medien- und Kommunikationsmarkt vorantreiben.Ganner verantwortet seit 2020 das auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierte Geschäftsfeld APA-Comm mit den Tochtergesellschaften APA-DeFacto sowie APA-OTS und ist zudem Prokurist der APA-Gruppe. In diesen Funktionen bleibt er weiterhin tätig.APA-CEO Clemens Pig freut sich, mit Ganner "einen erfahrenen und innovativen Manager für diese wichtige Position" gewonnen zu haben. "Als APA-Gruppe werden wir auch in den nächsten Jahren unsere volle Aufmerksamkeit auf Digitallösungen rund um Automatisierung und Trusted AI legen; dies ist eine für alle Bereiche und Prozesse des Unternehmens spielentscheidende und erfolgskritische Fähigkeit in der Digitalen Transformation."Ganner bedankt sich für das Vertrauen und freut sich auf die neue Aufgabe: "Die APA-Gruppe besteht aus einer Reihe erfolgreicher, sich gegenseitig stärkender Unternehmen. Angesichts gemeinsamer Prozesse und verwandter Märkte liegt es nahe, die weitere Umsetzung der Digital- und AI-Strategie gesamthaft anzugehen. So können wir gemeinsam für unsere Kunden und Eigentümer neue Digitalangebote entwickeln, effiziente Geschäfts- und Produktionsprozesse etablieren und neue Wachstumspotenziale erschließen."Klemens Ganner hat in Wien und Illinois (USA) Betriebswirtschaft studiert und ist seit 2003 für die APA-Gruppe tätig, unter anderem im Business Development und Key Account Management. 2009 übernahm der gebürtige Wiener die Geschäftsführung der Bildagentur APA-PictureDesk und wurde 2016 zum Geschäftsführer des APA-Tochterunternehmens APA-DeFacto ernannt. Ganner leitet aktuell das auf Kommunikationszielgruppen spezialisierte Geschäftsfeld APA-Comm mit den Schwerpunkten Medienbeobachtung und Medienanalysen (APA-DeFacto) und Verbreitungsservices (APA-OTS). 2019 wurde er zum Prokuristen der APA-Gruppe ernannt. Ganner übernimmt die Rolle des APA-COO zusätzlich zu seinen bisherigen Funktionen im Unternehmen.Pressekontakt:APA - Austria Presse AgenturPetra HallerUnternehmenssprecherin, Leiterin UnternehmenskommunikationTel.: +43 (0)1 360 60-5710kommunikation@apa.athttp://www.apa.atOriginal-Content von: APA - Austria Presse Agentur, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69625/5671637