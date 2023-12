Aktuell rollt angesichts des regen Onlinehandels in der Vorweihnachtszeit natürlich der Rubel bei der DHL Group, dem klaren Marktführer in Deutschland. Doch allmählich wächst in Form des Internet-Giganten Amazon ein harter Konkurrent für den Boner Logistikkonzern heran. Denn dieser verstärkt seine Präsenz in Deutschland immer weiter. So teilte etwa die Bundesnetzagentur am Mittwoch mit: "Im Paketbereich ist Amazon nach dem Marktführer Deutsche Post DHL der zweitgrößte Anbieter." Demnach dürfte der ...

