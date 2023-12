Madrid (ots) -Orangen, Mandarinen und Clementinen gewinnen in Europa zunehmend an Bedeutung, insbesondere in Deutschland und Spanien, wo sie aufgrund ihrer wertvollen Eigenschaften sehr geschätzt werden.Beide Länder verzeichnen europaweit den größten Verbraucheranteil dieser Früchte. So verzehrte im Jahr 2022 jeder Deutsche 9 Kilogramm und jeder Spanier 13,65 Kilogramm Orangen.Orangen, Mandarinen und Clementinen gelten als authentische Wahrzeichen des Mittelmeerraums - und den Europäern ist dies bewusst. In der Saison 2021/2022 belief sich der Konsum frischer Orangen auf 5,7 Millionen Tonnen und von Mandarinen und Clementinen auf 3 Millionen Tonnen, welche vorwiegend aus Mittelmeerländern mit hohem ökologischen Wert wie Spanien, Italien und Griechenland stammten.Das wachsende Bewusstsein für die Pflege des eigenen Organismus und der Zugang zu einer gesünderen Ernährung sind nur zwei der Gründe, weshalb die Europäer Orangen, Mandarinen und Clementinen in ihren täglichen Speiseplan aufnehmen: sei es zum Frühstück, zum Dessert, in Form von Saft oder einer köstlichen Zutat in traditionellen Gerichten.Wussten Sie, dass diese Früchte das Herzstück des Mittelmeers sind und ihr Verzehr unserem Organismus aufgrund ihrer Eigenschaften und ihres hohen Nährwerts eine ganze Reihe von Vorteilen bringt? Sie enthalten Mineralien und Vitamine und zeichnen sich durch einen hohen Vitamin-C-Gehalt aus, der sie zu einem natürlichen Antioxidans mit entzündungshemmender Wirkung macht und somit dazu beiträgt, Infektionskrankheiten vorzubeugen - insbesondere in der kalten Jahreszeit, in der Erkältungen und Grippe auf der Tagesordnung stehen.Spanien belegt mit einem jährlichen Verbrauch von 13,65 Kilogramm Orangen pro Person nach wie vor die Spitzenposition in Europa und führt zudem mit 3.511.099 Tonnen im Jahr 2022 (über 0,4 % mehr als in 2021) die Rangliste im Hinblick auf die Orangenproduktion an. Davon werden 616.364 Tonnen Orangen in andere Länder exportiert. Darüber hinaus lag der Verbrauch von Mandarinen und Clementinen in Spanien bei 5,77 Kilogramm pro Person. In Spanien macht der Konsum dieser Zitrusfrüchte 14 % des Gesamtverbrauchs an frischem Obst aus.Zu den größten Verbrauchern von Orangen und Mandarinen in Europa gehört auch Deutschland, wo diese Früchte überaus beliebt sind. 2022 lag der Jahresverbrauch in Deutschland bei 9 Kilogramm Orangen pro Person, womit Deutschland neben Italien und Frankreich zu den europäischen Ländern gehört, die täglich die meisten Orangen zu sich nehmen. Bezüglich Mandarinen und Clementinen belief sich der Verbrauch in Deutschland im selben Jahr auf 4,5 Kilogramm pro Person.Die international bekanntesten Orangen werden in Spanien produziert, mit einer Gesamtproduktion zwischen 2.700.000 und 3.500.000 Tonnen, wie aus dem letzten Bericht über die Zitrussaison 2022/2023 und der Schätzung für die Saison 2023/2024 des spanischen Ministeriums für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung (MAPA) hervorgeht.In Spanien werden 151.000 Hektar für den Orangenanbau und 101.560 Hektar für die Produktion von Mandarinen und Clementinen genutzt. Hierzulande herrschen die besten klimatischen, bodenkundlichen und standörtlichen Verhältnisse, die zur Erzeugung dieser in Europa für ihre Qualität und ihren Geschmack so geschätzten Frucht erforderlich ist. In Deutschland sind Orangen aus Spanien besonders beliebt. Sie werden vor allem in Form eines natürlichen Saftes oder zu 100 % gepresst verzehrt.Europäische Orangen, Mandarinen und Clementinen besitzen aufgrund ihres Geschmacks, ihrer Unverfälschtheit sowie ihrer sicheren und umweltfreundlichen Produktion einen bedeutenden Mehrwert im Vergleich zu den in Drittländern erzeugten Sorten. Darüber hinaus wird dank der Ortsnähe und der Einhaltung der weltweit strengsten Produktionsstandards höchste Qualität gewährleistet. Sie eignen sich perfekt für die Erfüllung der Longlifechallenge (https://longlifechallenge.eu/). Die Challenge ist einfach und appetitanregend: Essen Sie täglich 5 Stück nährstoffreiches Obst und Gemüse, und nehmen Sie es in Ihre täglichen Mahlzeiten auf. Dazu können Sie auf der Website https://longlifechallenge.eu/de/rezepte/ interessante Orangen-, Mandarinen- und Clementinen-Gerichte zum täglichen Verzehr entdecken.Über FruitVegetablesEUROPEFruitVegetablesEUROPE ist der vor 60 Jahren gegründete europäische Obst- und Gemüseverband, der sich für europäisches Obst und Gemüse einsetzt und es vertritt und fördert. FruitVegetablesEUROPE hat seinen Sitz in Brüssel und versteht sich als Bindeglied zwischen den verschiedenen Parteien der Branche und den verantwortlichen Politikern der europäischen Institutionen, um dem europäischen Obst- und Gemüsesektor eine Stimme zu verleihen. Die Mitglieder von FruitVegetablesEUROPE sind nationale und regionale Föderationen und Verbände (vor allen Dingen Herstellerorganisationen und-vereinigungen) und Unternehmen aus den wichtigsten Obst und Gemüse produzierenden Ländern der EU (Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Polen, Portugal und Spanien).