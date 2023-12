NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte im frühen Handel um 0,30 Prozent auf 110,88 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 4,16 Prozent.

Zum Handelsauftakt ging es mit den Renditen etwas nach unten, nachdem bekannt geworden war, dass sich der Anstieg der Erzeugerpreise im November abgeschwächt hat. Die Jahresrate fiel auf 0,9 Prozent, nachdem sie im Oktober noch bei 1,2 Prozent gelegen hatte. Der Rückgang fiel etwas stärker als erwartet aus.

Am Abend steht die Zinsentscheidung der Federal Reserve auf dem Programm. Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die Notenbanker den Leitzins in der Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent halten werden. Seit Juli liegt der Leitzins bereits in diesem Bereich. Analysten der Commerzbank gehen davon aus, dass sich der Markt für US-Anleihen bis zur Zinsentscheidung "in ruhigem Fahrwasser" bewegen wird.

Während von der Zinsentscheidung keine Überraschungen ausgehen dürften, warten die Anleger gespannt auf Signale der US-Notenbanker für die künftige Geldpolitik. Da die Teuerung zuletzt spürbar gesunken ist und eine schwächere Konjunktur erwartet wird, gehen Analysten für 2024 von Zinssenkungen aus. Erste Hinweise darauf könnte am Abend US-Notenbankchef Jerome Powell liefern. Neue Zinsprognosen der Fed stehen ebenfalls an./jkr/bgf/men