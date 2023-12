Paris (ots/PRNewswire) -In der Produktion bietet Markenbotschafter Roger Federer als perfekter Gastgeber einen exklusiven Einblick in die Vorbereitungen seiner Party, wobei er die Rituale der französischen Art de vivre von Moët & Chandon mit sportlicher Souveränität meistert.Wir werden Zeuge zahlreicher spontaner Momente authentischen Miteinanders, mit Freunden wie der kanadischen Fashion-Ikone Coco Rocha, der britischen Schauspielerin und BAFTA-Gewinnerin Lashana Lynch, dem mit mehreren Michelin-Sternen ausgezeichneten Koch Yannick Alléno und dem Kellermeister von Moët & Chandon, Benoît Gouez.Moët & Chandon freut sich, einen Kurzfilm im festlichen Ambiente und voller Joie de vivre vorstellen zu dürfen, mit Roger Federer, dem langjährigen Markenbotschafter des Hauses, in der Hauptrolle. Das Video zeigt die Abenteuer des legendären Sportlers bei der Organisation eines exquisiten Dinners à la Moët. Dabei wird er von Freunden des Champagnerhauses aus Bereichen begleitet, in denen Moët & Chandon seit jeher eine wesentliche Rolle spielt: Sport, Fashion, Film, Gastronomie und Önologie.Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:https://www.multivu.com/players/uk/9234151-moet-chandon-roger-federer-present-short-movie/Roger Federer weiss, dass Timing alles ist. Im Countdown bis zum Eintreffen der Gäste verfolgen wir einen perfekten Ablauf kleiner, aber wichtiger Handgriffe, die für einen perfekten Abend voller Spass und Freude (und ein wenig Tanz) im Kreise seiner Freunde sorgen: Coco Rocha, kanadisches Modell und Nachwuchsförderin, Lashana Lynch, britische Schauspielerin und BAFTA-Gewinnerin, Yannick Alléno, mit mehreren Michelin-Sternen ausgezeichneter Koch und Botschafter von Moët & Chandon, sowie Kellermeister Benoît Gouez. Sie und andere Gäste umringen ihren aufmerksamen Gastgeber, um mit ihm anzustossen - ein letztes zauberhaftes Ritual, ganz im Sinne der französischen Art de vivre.Französische RitualeBei einem eleganten Dinner à la française sind Rituale von grosser Bedeutung. Roger muss die Checkliste Punkt für Punkt abarbeiten, als er in seinen Smoking schlüpft und loslegt. Ein Kampf gegen die Zeit beginnt. Während die Gäste ihre liebevoll handgeschriebenen Einladungen öffnen, sind in Rogers französischem Zuhause die Vorbereitungen bereits in vollem Gange. In der Küche perfektioniert Sternekoch und Botschafter des Hauses Yannick Alléno seine kulinarischen Köstlichkeiten bis ins kleinste Detail, während Benoît Gouez, Kellermeister von Moët & Chandon, die passenden Champagner zu den Speisen auswählt. Der Tisch ist nahezu meisterhaft gedeckt, während Coco Rocha umherflitzt und dafür sorgt, dass jedes Detail stimmt. Unterdessen ist Lashana Lynch damit beschäftigt, Party- und Abschiedsgeschenke zu verpacken.Genau in dem Moment, als die Gäste eintreffen und sich um den Tisch versammeln, ist jedes Detail perfekt. Roger bringt alle zusammen, um mit Moët Impérial, dem Signature-Champagner des Hauses, anzustossen. Entgegen allen Erwartungen meistert Roger jedes Ritual. Der Abend wird so zu einem überwältigenden Erfolg mit einem eleganten Dinner und Moët Impérial.«Es hat mir riesigen Spass gemacht, in die Rolle eines edlen Gastgebers zu schlüpfen und mit der wertvollen Unterstützung meiner Freunde eine festliche Dinnerparty im französischen Stil zu planen. Diese gemeinsame Arbeit war wie im richtigen Leben, und dank der authentischen Momente, die wie geteilt haben, war das Ergebnis perfekt», so Roger Federer.To-Do-Liste für eine Party à la Moët1. Wählen Sie das Outfit nach dem Motto «Let's Party» - und lassen Sie auch den modebewusstesten Freund vor Neid erblassen2. Fragen Sie einen Kenner unter den Gästen nach dem perfekten Wein3. Stellen Sie eine grosszügige Anzahl Flaschen Moët & Chandon einige Stunden vor Beginn der Party kalt4. Bereiten Sie kleine Abschiedsgeschenke für die Gäste vor5. Lassen Sie sich nicht (zu) viel Zeit, wenn es das erste Mal klingelt6. Bleiben Sie lässig-entspannt (auch wenn Sie es vielleicht nicht sind!)7. Sorgen Sie immer dafür, dass der Koch sich nach Herzenslust austoben und zaubern kann8. Wählen Sie die richtigen Gläser, um den spritzigen Champagner in Szene zu setzen9. Lassen Sie Ihre Freunde die Gespräche am Laufen halten10. Und zu guter Letzt: Erheben Sie Ihre Gläser und stossen Sie mit Moët an - ToastWithMoetRoger Federer, Botschafter und perfekter GastgeberRoger Federer, eine der meistgefeierten Sportlegenden unserer Zeit, ist seit 2012 Markenbotschafter für Moët & Chandon. Seit dieser Zeit ist aus der Verbindung des Hauses mit dem Tennisstar ein spannendes Abenteuer geworden, mit gemeinsamen Werten in puncto Stil, Glamour und Grosszügigkeit. In zwei Jahrzehnten ist die Verbindung durch das Feiern von Erfolgen und Siegen stärker geworden und hat sich zu einer einzigartigen synergetischen und beständigen Beziehung entwickelt.Roger war freundlicherweise bereit, die Hauptrolle in dem 45-sekündigen Kurzfilm zu übernehmen, in dem er sein grosses schauspielerisches - und komödiantisches - Talent unter Beweis stellt. Ohne Angst vor Selbstironie brachte Roger auch seinen eleganten persönlichen Stil und sein stylishes Schuhwerk vom Tennisplatz in die Rolle eines mondänen Gastgebers im Smoking ein, der sich in seiner ersten Szene gerade fertig macht, um die Gäste für ein spektakuläres Dinner in seinem Heim zu begrüssen.Das SetDie Innenaufnahmen von Rogers Haus in Frankreich wurden im Château de Saran in der Champagne gemacht, einer gefeierten, geschichtsträchtigen Residenz von Moët & Chandon, die die Kulisse für einen sorgfältig inszenierten Abend bildet. Das prächtige Château befindet sich seit 1801 im Besitz des Hauses. 2019 wurde die meisterhafte Renovierung abgeschlossen, mit der es auf den Stand des 21. Jahrhunderts gebracht wurde. Es dominiert die Landschaft und bietet atemberaubende Aussichten auf die sanften Hügel von Chouilly und die Côte des Blancs. 