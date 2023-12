Mainz (ots) -Gleich dreimal blickt 3sat am Samstag, 16. Dezember 2023, ab 20.15 Uhr auf das Leben großer Popikonen und Musikstars: "The True Story of Britney Spears" analysiert um 20.15 Uhr die Biografie einer der Größten unserer Zeit. Bereits als Teenager schreibt Britney Spears Popgeschichte. Doch auf der Spitze ihres Erfolgs verliert sie die Kontrolle über ihr Leben. Um 21.00 Uhr beleuchtet "The True Story of P!NK" das Leben von Alecia Beth Moore, die sich als Außenseiterin ihren Weg bis ganz nach oben erkämpft hat. Als "P!NK" revolutioniert sie Standards der Musikindustrie. Und zum Abschluss blickt 3sat um 21.45 Uhr in "The True Story of Eminem" auf das Leben des erfolgreichen Rappers: Von ganz unten erkämpft sich der introvertierte Marshall Bruce Mathers aus Detroit seinen Weg zum gefürchteten Rüpel-Rapper. Von Montag, 18., bis Freitag, 22. Dezember 2023, zeigt 3sat jeweils um 19.20 Uhr weitere Folgen von "The True Story of ...". Alle Folgen sind vorab verfügbar in der 3satMediathek unter www.3sat.de.Mit ihrem Song "Baby One More Time" erobert Britney Spears 1998 die Welt im Sturm. Die damals 17-Jährige aus Louisiana wird über Nacht zum Superstar und zu einer Ikone einer ganzen Generation. Schon in jungen Jahren steht Britney auf den Bühnen von Gesangs- und Schönheitswettbewerben, erkämpft sich später den Weg in populäre TV-Shows und ergattert mit gerade einmal 16 Jahren ihren ersten Plattenvertrag. Von Beginn an ist Britneys Leben auf Erfolg getrimmt, denn ihr Talent wird von ihren Eltern ausgenutzt. Sie sehen in ihrer Tochter einen Weg aus ihrer finanziellen Misere. Doch der Erfolg hat seinen Preis: Auf Schritt und Tritt wird Britney von Paparazzi verfolgt. Ihre Ehe mit Backgroundtänzer Kevin Federline wird medial ausgeschlachtet. Mit ihm bekommt Britney nicht nur zwei Kinder, mit ihm kommt auch der große Fall. Nach ihrer Scheidung und dem Entzug des Sorgerechts kommt es 2007 mit ihrem Auftritt bei den Video Music Awards zu einem Fiasko vor laufenden Kameras. Ganz die Kontrolle verliert Britney Spears Anfang 2008 - ihr Vater unterschreibt eine Vormundschaft. Über 13 Jahre lebt Britney Spears wie eine Marionette unter dessen Aufsicht. Mithilfe der Social-Media-Bewegung FreeBritney erkämpft sich Britney Spears 2021 ihre Freiheit zurück."The True Story of P!NK"Um 21.00 Uhr beleuchtet "The True Story of P!NK" das Leben von Alecia Beth Moore, die sich als Außenseiterin ihren Weg bis ganz nach oben erkämpft hat. Als freche Punk-Göre stürmt "P!NK" Mitte der 1990er-Jahre die Charts. Mit kurzen Haaren, maskulinem Auftreten und harten Texten hat Alecia Beth Moore alias P!NK die Popindustrie revolutioniert. Mit ihrem selbstbewussten Auftreten ist sie heute ein Vorbild für viele. Sie ist die freche Punk-Göre, die sich kritisch gegenüber Politikern wie Ex-Präsident George W. Bush äußert oder das Frauenbild in der Popindustrie hinterfragt. In den letzten Jahren fällt sie auch für ihr unkonventionelles Familienleben auf."The True Story of Eminem"Zum Abschluss um 21.45 Uhr beschreibt "The True Story of Eminem" außergewöhnliche Heldenreise der Musikgeschichte: Von ganz unten erkämpft sich der introvertierte Marshall Bruce Mathers aus Detroit seinen Weg zum gefürchteten Rüpel-Rapper. Mit seinen Texten sorgt er gleich zu Beginn seiner Karriere für Aufsehen. Sie sind geprägt von Gewalt, Missgunst und Hass gegenüber Frauen und Homosexuellen. Doch mit ihnen zeichnet Eminem auch das Bild einer traumatischen Vergangenheit. Marshall Bruce Mathers wächst in einem Randbezirk von Detroit auf. Seine Kindheit ist geprägt von Gewalt und Drogen. Einen Ausweg sieht Marshall im Rap. Doch die schwarze Rap-Community verhöhnt den weißen Underdog. Mit homophoben und frauenverachtenden Reimen findet Marshall seine Nische. Doch die Vergangenheit lässt den Rapper nicht los. Private Probleme, toxische Beziehungen, öffentliche Schlammschlachten mit seiner Mutter und harte Drogen bestimmen sein Leben. Mittlerweile ist Eminem erwachsen geworden. Er distanziert sich von seinem früheren Alter Ego und fällt mit politischen Statements auf. Auf ein neues revolutioniert er die Hip-Hop-Welt.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Claudia Hustedt, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-15952.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend:- die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/britney-spears-pink-und-eminem-3sat-blickt-mit-the-true-story-of-auf-das-leben-der-stars)- den Trailer (https://presseportal.zdf.de/trailerportal/uebersicht) (nach Login)"The True Story of ..." in der 3satmediathek (https://www.3sat.de/)3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5671692