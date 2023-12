NEW YORK (dpa-AFX) - Wenige Stunden vor der letzten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed in diesem Jahr haben sich die Anleger an der Wall Street zurückgehalten. Am Mittwoch im frühen Handel zeigte sich der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial mit minus 0,02 Prozent auf 36 568,83 Punkte kaum verändert. Der marktbreite S&P 500 kam mit plus 0,05 Prozent auf 4646,20 Punkte ebenfalls kaum vom Fleck. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um moderate 0,18 Prozent auf 16 383,90 Zähler zu.

Allerdings sind die wichtigsten US-Indizes allesamt bereits stark gestiegen. Dow und Nasdaq 100 befinden sich inzwischen sogar wieder dicht unter ihren einstigen Höchstständen.

Fachleute rechnen an diesem Abend nicht mit einer Veränderung der Leitzinsen. Im Fokus stehen mögliche Signale zur Geldpolitik im neuen Jahr, denn mittlerweile versprechen sich viele Anleger schon im Frühjahr erste Zinssenkungen, die die Wirtschaft bei einer zugleich rückläufigen Inflation stützen sollen./ck/men

