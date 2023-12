Balingen (ots) -Die uhlsport GmbH gibt mit Stolz die neue Partnerschaft mit Guglielmo Vicario bekannt, dem italienischen Torhüter, der derzeit bei Tottenham Hotspur spielt. Bekannt für seine herausragenden Reflexe und als "Venom Vicario" gefeiert, wird er ab sofort mit uhlsport Torwarthandschuhen sein Tor verteidigen."Guglielmo Vicario ist einer der besten Torhüter Europas. Seine Entscheidung für uns ist ein klares Bekenntnis für unsere innovativen Torwarthandschuhe. Wir erhöhen durch Guglielmo die Visibilität von uhlsport in einer der wichtigsten Fußballigen und stärken somit die weltweite Strahlkraft unserer Marke.", so Melanie Steinhilber, Director Markets und Mitglied der Geschäftsleitung der uhlsport GmbH.Mark Cowan, Gründer und CEO von Entourage Sport: "Wir freuen uns, dass Gu sich für eine Partnerschaft mit einer so renommierten Marke im Fußball entschieden hat. Sie teilen unsere Vision, und wir sind begeistert, Teil dieser Reise mit ihnen zu sein".Vicarios Spitzname "Venom", der die furchteinflößende Agilität und Schnelligkeit der berühmten Marvel-Figur widerspiegelt, ist ein Symbol für seine beeindruckende Geschicklichkeit auf dem Feld. Die Partnerschaft mit uhlsport spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, mit Elite-Sportlern zusammenzuarbeiten, die die Marke auf und neben dem Spielfeld hervorragend repräsentieren.Andreas Geser, Sponsoringleiter bei uhlsport, äußerte sich zu der neuen Partnerschaft: "Guglielmo Vicario haben wir nicht nur einen Top-Torhüter mit enormer Qualität, sondern zugleich auch einen sehr bodenständigen und tollen Menschen dazugewonnen. Er passt in allen Belangen bestens zu den Werten, die wir als Marke vertreten. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit."Guglielmo Vicario selbst kommentierte den Wechsel zu uhlsport Torwarthandschuhen: "Nachdem mein vorheriger Vertrag ausgelaufen war, habe ich mich sehr über das Interesse vieler verschiedener Marken gefreut. Ich habe mir die Zeit genommen, verschiedene Handschuhe zu testen. Ich wollte die besten. uhlsport hat unsere Vision verstanden und geteilt und mir das Gefühl gegeben, wichtig zu sein. Ich freue mich auf diese neue gemeinsame Reise."Über uhlsport GmbHuhlsport GmbH ist ein deutscher Sportartikelhersteller, der sich auf Fußball, insbesondere auf Torwarthandschuhe, spezialisiert hat. Seit seiner Gründung hat uhlsport sich einen Namen für Innovation und Qualität gemacht und unterstützt Sportler auf der ganzen Welt.Pressekontakt:Linda GurskiJr. Social Media & PR-Managerinuhlsport GmbHKlingenbachstraße 3D-72336 Balingen-EngstlattMail: pr@uhlsport.deOriginal-Content von: uhlsport GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131223/5671719