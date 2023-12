Nachdem Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) heute von schmerzhaften Einschnitten für die Solarbranche sprach, ist die Aktie von SMA Solar zeitweise um 10% auf ein neues Jahrestief eingebrochen. Damit summiert sich der Kursverlust in den vergangenen sechs Monaten per Saldo auf knapp 40%. Ein schwacher Trost für die SMA-Aktionäre: Die Ampel hat auch in anderen Branchen harte...

Den vollständigen Artikel lesen ...