Beim Tischtennis-Event des Jahres dürfen sich Familien, Tischtennis- und Entertainment-Fans am 27.12.2023, ab 17 Uhr, auf ein großes Spektakel freuen. Bei "Hamburg tischt auf - 2.0" werden mit Rekord-Europameister Timo Boll, Europameister Dang Qui sowie den Nationalspielern Patrick Franziska (GER), Anton Källberg (SWE) und Darko Jorgic (SLO) gleich fünf Weltklasse-Athleten an der Elbe aufschlagen. 2.600 Tickets wurden bisher für das Bundesliga-Topspiel in der Sporthalle Hamburg abgesetzt.



Borussia Düsseldorf (TTBL: 2. Platz, 16 Punkte, +16 Spiele) ist amtierender Deutscher Mannschaftsmeister. Beim Weihnachtskracher kommt es in Hamburg zu einer Neuauflage des diesjährigen Finales zwischen der Borussia und dem Champions League Sieger 1. FC Saarbrücken (TTBL. 1., 16, +17). Neben den Tischtennisprofis werden Starpianist Joja Wendt, Showkünstler Ralf Brathering und Hurricane Festival DJ Frank Eichstädt am "3. Weihnachtstag" ein spektakuläres Entertainment- und Lasershow-Programm auftischen. Schirmherr von "Hamburg tischt auf - 2.0" ist Hamburgs Sportsenator Andy Grote.



Tickets gibt es in vier Kategorien unter https://hamburgtischtauf.reservix.de.



