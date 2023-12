DJ Conti-AR-Chef Reitzle verlängert um 2 Jahre - Gifhorn-Exit abgesegnet

FRANKFURT (Dow Jones)--Continental-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle will zwei weitere Jahre an der Spitze des Gremiums verbleiben. Wie der Autozulieferer mitteilte, hat Reitzle den Aufsichtsrat in der Sitzung am Mittwoch informiert, dass er "für den Vorsitz in dem Gremium für weitere zwei Jahre zur Verfügung steht". In der Hauptversammlung am 26. April 2024 stellen sich alle Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat zur Wiederwahl.

Künftig sollen die Vertreter der Anteilseigner im Continental-Aufsichtsrat für vier Jahre mit gestaffelten Laufzeiten (Staggered-Board-Konzept) der Hauptversammlung vorgeschlagen werden. Zur Einführung dieser Staffelung soll die Hälfte der Anteilseignervertreter für zwei Jahre und die andere Hälfte für vier Jahre der Hauptversammlung zur Wahl vorgeschlagen werden. Damit gehe eine Verkürzung der Amtszeit der Anteilseignervertreter auf maximal vier Jahre einher. Die Arbeitnehmervertreter sind von dieser Maßnahme ausgenommen. Ihre Amtszeit bleibt bei fünf Jahren.

Der Aufsichtsrat von Continental hat laut Mitteilung dem Geschäftsausstieg in Gifhorn zugestimmt. Dieser soll bis 2027 schrittweise erfolgen. Unter anderem sei die Kostenstruktur dort "im internationalen Vergleich nicht wettbewerbsfähig". Für die betroffenen rund 900 Beschäftigten werden neue Beschäftigungsperspektiven auf dem internen und externen Arbeitsmarkt erarbeitet. Das konzerneigene Weiterbildungsinstitut CITT soll sie künftig für Stiebel Eltron sowie den regionalen Arbeitsmarkt qualifizieren. Auch habe Siemens Mobility mit Continental eine Absichtserklärung unterzeichnet, um bis zu 100 Beschäftigten eine Beschäftigungsperspektive bei Siemens Mobility in Braunschweig anzubieten. Mit weiteren Unternehmen sei Continental aktuell im Gespräch.

